鄧紫棋大巨蛋開賣秒殺 宣布加場「搶票日期曝光」

鄧紫棋大巨蛋演唱會宣布加場。（圖／Live Nation Taiwa提供）

鄧紫棋將於4月10、11、12 日一連三天在大巨蛋開唱，將以升級版世界巡迴規格打造，為台北樂迷帶來一場結合音樂敘事與震撼視覺的現場演出。門票今（7日）早上開賣，立刻就秒殺，可見她的超高人氣，主辦單位也立刻宣布4月9日加開一場的好消息。

《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》自消息公布以來引發熱烈討論，為回饋廣大樂迷的支持，主辦單位 Live Nation Taiwan今日正式宣布，將於4 月 9 驚喜加開一場，達成台北大巨蛋連唱四天的壯舉。

主辦單位也提醒，歌迷務必經由官方授權平台購票，切勿聽信不明來源或非官方授權之訊息，以免受騙，以及票面時間非實際入場時間，請歌迷於演出日前密切留意 Live Nation Taiwan 官方網站及社群平台，詳閱入場流程與相關規範。加場門票2月11日上午11點於拓元售票系統 、Trip.com、Klook全面開賣。

