鄧紫棋大巨蛋12萬張票秒殺！驚喜宣布4/9加場 2/11拓元開賣

【緯來新聞網】由永豐金控冠名贊助的《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》，確定將在臺北大巨蛋再加開一場，主辦單位 Live Nation Taiwan 今日驚喜宣布鄧紫棋將於2026年4月9日至12日連續四天開唱，創下在臺北大巨蛋連唱4天的紀錄。

鄧紫棋無預警宣布4/9加場。（圖／Live Nation Taiwan 提供提供）

主辦單位表示，演唱會消息公布後引發熱烈迴響，門票詢問度居高不下，為回饋歌迷支持，決定驚喜加開4月9日（星期四）場次，讓更多樂迷能親臨現場，感受鄧紫棋《I AM GLORIA》巡演2.0版本的全新舞台與曲目編排。



本次台北站演出將於2026年4月9日、10日、11日與12日舉行，開演時間皆為晚間7時30分，實際演出時間以現場公告為準。票價分為新台幣6,880元、5,880元、4,880元、3,880元、2,880元、2,280元及1,680元，共七種價位，滿足不同觀眾需求。



加開場次門票將於2026年2月11日（星期三）上午11時起全面開賣，歌迷可透過拓元售票系統（tixCraft）、Trip.com及Klook等官方授權平台購票。主辦單位提醒，請務必循官方管道購票，避免透過不明來源交易，以免受騙。



Live Nation Taiwan 也指出，入場時間與相關規範將於演出日前另行公告，歌迷應密切留意官方網站及社群平台資訊；活動內容如有異動，主辦單位 Live Nation Taiwan與特高娛樂保留最終調整權利。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

趙駿亞千字文認錯施暴吳婉君 驚吐「我陽光人設都是假的」

天海祐希享受單身！自爆離不開「它」公開養生秘方