鄧紫棋大巨蛋16萬張票秒殺！男友外公竟是關之琳前夫 7400萬酬勞仍拿不回

鄧紫棋首攻台北大巨蛋，4場16萬張票完售，歌迷哀嚎：「全都是泡沫！」翻攝FB＠G.E.M. 鄧紫棋

「鐵肺歌后」G.E.M.鄧紫棋《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會2.0台北站，即將於4月9日至12日在台北大巨蛋震撼登場。4場共計16萬張門票開賣後瞬間秒殺，讓歌迷哀嚎：「全都是泡沫！」隨著來台開唱熱度升溫，她與造型師男友Mark穩定交往8年的感情現狀，以及過往延宕多年的酬勞糾紛也再度成為輿論焦點。

鄧紫棋與造型師男友Mark Ngai（魏俊杰）交往多年，感情生活始終是外界關注指標。兩人曾多次傳出祕密結婚，2020年一度被爆在泰國舉辦海島婚禮，隨後又被中國狗仔指稱已領證。

對此，鄧紫棋經紀人與工作室多次以幽默口吻打臉傳聞，直言：「姐姐領證了？我們怎麼都不知道？」而Mark的豪門背景也隨之曝光，其外公王國旌不僅是金融大亨，更是影星關之琳的第一任丈夫；母親則是香港知名高檔餐廳經營者，家族政商關係深厚。

鄧紫棋與造型師男友多年感情穩定。翻攝FB＠G.E.M. 鄧紫棋

7400萬酬勞遭拖欠多年 港媒形容：等同做義工

然而，在演藝事業風光的背後，鄧紫棋也面臨著長年的法律纏鬥。隨著演唱會話題延燒，她2016年錄製中國節目《蓋世英雄》卻未拿到酬勞的往事再度浮上檯面。

當時談妥酬勞約人民幣1,630萬元（約新台幣7,434萬元），鄧紫棋已完成錄製義務，卻因製作公司燦星未補簽書面合約且拒絕支付款項，雙方對簿公堂。由於訴訟金額龐大且涉及跨地管轄，案件至今仍未有明確進展，讓她這段演出被港媒形容為「等同做義工」。

鄧紫棋巡演屢創票房佳績，但她仍有7400萬的節目錄製酬勞未追回。翻攝FB＠G.E.M. 鄧紫棋

合約糾紛交織 法律攻防仍持續延宕

除了酬勞追討，鄧紫棋與前經紀公司蜂鳥音樂的合約爭議也讓情況更加複雜。自2019年她宣布解約並指控對方權利濫用後，雙方進入長期的法律程序。鄧紫棋透露自2019年起，即使歌曲持續在各大平台播放，她從未收到任何舊作的版稅，因年少簽署「不平等合約」，也導致她失去作品的著作權與控制權。

最終鄧紫棋透過中國《著作權法》中「法定許可」條款，以及過往加入香港作詞作曲協會（CASH）的安排，成功爭回部分權利，並合法推出重錄版本。外界也分析，經紀合約爭議與節目酬勞案相互交織，使得這筆巨額欠款至今仍無法入袋。

鄧紫棋在巡演期間還完成了首部著作，科幻小說《啟示路》。翻攝FB＠G.E.M. 鄧紫棋

不過在這段為自己爭取權益的期間，鄧紫棋還完成了她的首部長篇科幻愛情小說《啓示路》，從專輯《啟示錄》的概念出發，書中融合了量子力學與虛擬世界設定，講述一段關於尋找完整之愛的故事。同時這本書也成為2025年最暢銷的科幻新作之一。定價298元人民幣（約新台幣1353元）的「恆藏版」銷量迅速突破20萬本，在書市低迷的狀況下表現驚人。



