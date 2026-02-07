鄧紫棋宣布加場！大巨蛋驚喜多開這一天 首賣三場12萬張30秒完售

記者鄭尹翔／台北報導

《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0—台北站》，自開賣消息曝光後即引爆樂迷搶票熱潮，原訂於 4 月 10、11、12 日在台北大巨蛋舉辦的三場演出，今上午 11 點於拓元售票系統、Trip.com 與 Klook 同步開賣，粗估約 12 萬張門票在短短 30 秒內全數售罄，再次證明鄧紫棋驚人的票房號召力，加場全面開賣時間為 2026 年 2 月 11 日（星期三）上午 11:00。

廣告 廣告

鄧紫棋將在大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

鄧紫棋將在大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

為回應歌迷的熱烈支持，主辦單位 Live Nation Taiwan 今日正式宣布，將於 2026 年 4 月 9 日（星期四）驚喜加開一場，讓鄧紫棋此次台北站演出正式升級為「台北大巨蛋連唱四天」，不僅創下個人演唱會新紀錄，也成為近年華語樂壇在大巨蛋演出的指標性里程碑。

「香港小天后」鄧紫棋此次首度站上台北大巨蛋舞台，意義非凡。她也成為大巨蛋啟用以來，首位舉辦個人演唱會的香港歌手。相隔 7 年再度來台開唱，鄧紫棋帶來全面升級的《I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0》，無論在舞台視覺、音樂編制或情感鋪陳上，都被視為她演唱生涯的重要代表作。

憑藉《I AM GLORIA》巡演，鄧紫棋已寫下多項驚人成績。該巡演目前已累積 149 場演出，並持續增加中，更一舉登上「全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房 TOP2」，成績不僅橫掃華語市場，也在國際樂壇占有一席之地，堪稱亞洲歌手巡演的重要里程碑。

此次台北大巨蛋站加場消息曝光後，再度引發社群高度討論，許多錯過搶票的歌迷直呼「終於等到」。主辦單位也提醒，4 月 9 日加開場次的相關售票資訊，將另行公布，呼籲樂迷密切關注官方平台，以免再次錯失親臨現場感受鄧紫棋震撼演出的機會。

更多三立新聞網報導

絕美鋼琴天使確定來台演出！德日混血臉孔 超強琴藝全球破五億次串流量

五月天阿信發文了！關注霍諾德成功登頂 一個表情符號萬人響應

獨家／陳隨意親密摟抱美魔女人妻！都聽到心跳聲 她老公知道後驚人反應

朱海君深陷老公NONO性侵風波！過年後有新計畫 連續三個月在雲林工作

