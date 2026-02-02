鄧紫棋將成首登大巨蛋港星 官方公開打卡景點

G.E.M.鄧紫棋將於4月10起連3天在台北大巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供）

「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋將於4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大舉辦「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站」，將成為臺北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。

G.E.M.鄧紫棋自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲。憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；而本巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍！場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。「I AM GLORIA」如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

演唱會名稱取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

G.E.M.鄧紫棋在「I AM GLORIA」巡演的歷程中，她多次向樂迷剖析心路歷程；現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」今年春天，她將以音樂陪伴歌迷，延續「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會」所傳遞的力量與溫度，寫下專屬於台北站的難忘回憶。

隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受「I AM GLORIA」的巡演氛圍。官方也於2日中午正式公開眾所矚目的臺北大巨蛋座位圖與場內打卡點分布，引發樂迷熱烈討論。從台北到全世界，除了鋪天蓋地的「I AM GLORIA 2.0」視覺全面制霸大台北地區。

