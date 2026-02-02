鄧紫棋將登大巨蛋開唱！2月7日全面開賣 座位圖、票價曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋日前宣布《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12 日，一連3場於台北大巨蛋盛大登場，同時成為台北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。

鄧紫棋日前宣布《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12 日在台北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan理想國提供）

官方於今（2）日中午正式公開眾所矚目的台北大巨蛋座位圖與場內打卡點分布，引發樂迷熱烈討論。此次演唱會票價為NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680，持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3點至5點在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

台北大巨蛋座位圖及票價公開。（圖／翻攝Live Nation Taiwan理想國臉書）

而從台北到全世界，除了鋪天蓋地的「I AM GLORIA 2.0」視覺全面制霸大台北地區、邀請歌迷一同捕捉打卡。台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受《I AM GLORIA》的巡演氛圍。

此外，鄧紫棋的「身影」也於今天舉行的樂壇盛事葛萊美獎（Grammy Awards 2026）典禮轉播中驚喜曝光，出現在Jordan「Greatness Is Never Satisfied」的畫面之中。這不僅展現了她在國際間的影響力，更呼應了她不斷突破自我、永不滿足於現狀的音樂追求，讓即將到來的台北站更顯氣勢如虹。





