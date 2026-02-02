鄧紫棋成大巨蛋香港第一人！連3場票價、開賣日一次看

鄧紫棋成為首位於台北大巨蛋舉辦個唱的香港歌手。（圖／Live Nation Taiwan提供）





「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋正式宣布永豐金控｜銀行冠名贊助《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場；同時成為臺北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。演唱會將以升級版世界巡迴規格打造，為台北樂迷帶來一場結合音樂敘事與震撼視覺的現場演出。

《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲。G.E.M.鄧紫棋憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；而本巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍！場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。

鄧紫棋《I AM GLORIA》巡演場次邁向150場 成全球女歌手單輪巡演票房TOP2。（圖／Live Nation Taiwan提供）

演唱會名稱取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

G.E.M.鄧紫棋在《I AM GLORIA》巡演的歷程中，她多次向樂迷剖析心路歷程；現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」今年春天，她將以音樂陪伴歌迷，延續《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會》所傳遞的力量與溫度，寫下專屬於台北站的難忘回憶。

鄧紫棋演唱會門票將於拓元售票系統全面開賣。（圖／Live Nation Taiwan提供）

隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受《I AM GLORIA》的巡演氛圍。

永豐金控｜銀行冠名贊助《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12日晚上七時三十分於臺北大巨蛋登場，票價為NT$6880/5880/4880/3880/2880/2280/1680，持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

而官方於今日（2/2）中午正式公開眾所矚目的臺北大巨蛋座位圖與場內打卡點分布，引發樂迷熱烈討論。從台北到全世界，除了鋪天蓋地的「I AM GLORIA 2.0」視覺全面制霸大台北地區、邀請歌迷一同捕捉打卡外，鄧紫棋的「身影」也於今日舉行的樂壇盛事葛萊美獎（Grammy Awards 2026）典禮轉播中驚喜曝光，出現在Jordan「Greatness Is Never Satisfied」的畫面之中。這不僅展現了她在國際間的影響力，更呼應了她不斷突破自我、永不滿足於現狀的音樂追求，讓即將到來的台北站更顯氣勢如虹。



