鄧紫棋暖捐數千萬助香港災民！明年4月接棒蔡依林攻上台北大巨蛋

香港天后鄧紫棋人美心善！昨（28日）晚間宣布將捐出明年2場演唱會門票全數收益，作為香港大火受災民眾重建家園之用，善款粗估數千萬台幣。此外，《鏡報》今年8月獨家報導鄧紫棋明年4月將來台開唱，且直攻台北大巨蛋，近日，售票平台tixbay搶先暴雷她4月大巨蛋演唱會的消息，立刻引發關注，不少粉絲已經迫不及待準備搶票。

香港大埔宏福苑大樓大火累計造成94人死亡、76人重傷、200多人失蹤，成為香港77年來最慘重火災，各界紛紛伸出援手，齊力助災民重建家園。近期正忙於各地巡演的鄧紫棋，不捨香港災民受苦，與團隊緊急開會後，決定捐出明年2場演唱會的門票全數收益。

鄧紫棋暖心捐款助香港災民。翻攝鄧紫棋IG限動

鄧紫棋昨透過社群表示，這幾天不斷看到香港火災的消息，心情十分沈重又複雜，「每天看到新聞，內心都一直默默為大家祝福。這段時間，我見證到市民之間令人動容的守望相助精神，大家用自己的方式，充分展現對這個家的關愛與支持，香港是我的家，我很希望自己能為這個家付出一份力量，幫助有需要的人。經過與公司商量後，決定將出年（明年）2場演唱會的全部門票收益，捐出來支援火災後續工作」。希望這份心意能幫助受影響的居民，讓他們在艱難的重建路上不孤單。

此外，鄧紫棋預計明年4月直攻台北大巨蛋開唱，有望成為首位在此舉辦個人演唱會的香港歌手。儘管她之前因合約糾紛與前東家蜂鳥音樂鬧翻，但絲毫不影響歌唱事業，「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」自啟動以來聲勢驚人，每一站都選在體育場等級的場地舉辦，且每一場都吸引3至5萬名觀眾進場；如今傳出她明年將在台北大巨蛋開唱，不少歌迷激動喊話「台灣開幾場我就去幾場」、「求三連開」、「拜託台灣多一點場次」，屆時勢必再掀一波搶票潮。

鄧紫棋預計明年4月來台開唱。翻攝鄧紫棋微博



