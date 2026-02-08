鄧紫棋曾現身幫他驚喜慶生！黃氏兄弟瑋瑋再許願合作
百萬YouTuber「黃氏兄弟」由哲哲、瑋瑋組成，7日擔任香氛品牌一日店長，眾人也為即將生日的哲哲慶生，好友比熊與蘇偉驚喜現身站台，送上生日祝福。
黃氏兄弟都相當喜歡香水，也因為偏好的味道不同，各自收藏了超過20瓶香水，會依照天氣、心情與當天行程選擇不同香味。哲哲偏好獨特氣味，甚至喜歡帶點「冰淇淋感」的香水；瑋瑋則鍾愛柑橘調，同時也常使用木質調香味。兩人也表示，上台演出或錄影前通常都會噴香水，因為「香水就是穿搭的一環」，能幫助自己快速進入狀態。瑋瑋也補充，在重要表演前一定會選擇自己最喜歡的香味，為心情與表現加分。
談到未來最想合作的藝人，瑋瑋坦言，鄧紫棋一直是自己非常欣賞、也影響深遠的音樂偶像，得知她即將登上臺北大巨蛋開唱，更讓他相當興奮、充滿期待。過去哲哲曾準備生日驚喜，邀請鄧紫棋現身為瑋瑋慶生，讓他感動落淚，成為難忘回憶。迎接新的一年，哲哲則許下新年願望，希望未來能拍一部真正屬於自己的戲劇作品，正式宣告朝演員之路邁進。
《世紀血案》電影公司老闆昔稱「對政治有判斷」 周軒：有參入劇本嗎？
即時中心／温芸萱報導改編自1980年台灣「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日因未取得林義雄及家屬同意翻拍，引發社會譴責。網路更流傳疑似劇本，將台獨運動者史明影射為主謀。製作公司費思兔文化娛樂老闆蘇敬軾也被起底，曾推出爭議電影《幻術》，蘇敬軾曾提到，他對台灣政治事件有自己的判斷與推論，想透過電影分享。對此，政治工作者周軒便在臉書質疑，《世紀血案》劇本是否也混入蘇的政治見解？
《富都青年》團隊新作！陳澤耀剃平頭變身漁夫 合作「金髮李沐」挑戰大馬口音
億萬票房電影《富都青年》製作團隊再度集結，最新電影力作《黑潮》（Dead Tide）日前正式開拍，由李心潔、王禮霖二度聯合監製，攜手《嗨！神獸》導演池家慶共同打造。主要卡司邀來《富都青年》飾演弟弟「阿迪」的實力派演員陳澤耀，以及甫獲金鐘獎肯定的演技派女星李沐領銜主演，兩人皆以從未嘗試過的全新造型亮相，全片即將於馬來西亞殺青。
最強84！《聯盟戰棋》16.4 陣容推薦：殺戮征服！最詳細攻略一次看懂！
哈嘍，大家好 ~ 我是啵緹 今天要介紹的是【殺戮者－賭船長】 船長這套體系呢 是可以跟貝貝和安比薩一起玩的 算是目前版本最強的８４陣容之一 會說之一 是因為
瘦瘦針別亂打！分裝針劑恐有污染風險 用藥需注意「這2點」
近年「瘦瘦針」掀起減重風潮，不少人期待「打一針就能瘦」。不過，台灣肥胖醫學會秘書長高湘涵提醒，瘦瘦針屬於處方藥，必須經醫師評估使用，民眾切勿透過網路或不明管道購買，更不可使用「分裝針劑」，否則恐有污染、劑量不明等嚴重風險，用藥安全不容輕忽。
泰國選務人員指引選民投票所位置 (圖)
泰國8日舉行大選。在曼谷一處投票所，選務人員指引選民投票所位置。
2026金馬年！東勢警春節維護啟動 主打治安交通 護鈔居家服務
2026金「馬」迎春，緊接著便是農曆春節，東勢警分局除了持續加強打詐、緝毒及交通疏導等工作外，也結合義警、民防、義交及守望相助隊等民力，全力投入並提供治安、交通具體服務，期能讓轄內民眾安心平順過好年。
高爾夫》卡達名人賽，瑞德追趕日領先兩桿
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】開局並列領先榜，第二天單獨領先！近況熱得發燙的美國名將Patrick Reed（派崔克‧瑞德），二月七日在Doha Golf Club
高爾夫》鳳凰城挑戰第三勝，松山英樹週六攻佔領先榜
【羅開新聞中心Thomas LO綜合報導】日本名將松山英樹（Hideki Matsuyama）星期天有機會拿下個人的第三座「鳳凰盃」？美巡人氣大戰WM Phoenix Open
《世紀血案》大咖片商身分曝 「中國快餐教父」創肯德基帝國！退休拍2爭議片
電影《世紀血案》除了未經授權拍攝，演員們紛紛出面道歉，但越來越多線索發現製片方疑似別有用心。對此，不少人也聚焦製片商「費思兔文化娛樂」背後老闆，正是「中國快餐教父」蘇敬軾，他從1989年就加入中國肯德基前身，從4家門市成長至超過7000家，更成功收購「小肥羊」，近年還出書講述企業經營。沒想到，蘇敬軾退休返台拍電影，《幻術》直指319槍擊案背後是前總統李登輝，《世紀血案》又殘忍引用林宅血案，創作動機恐非藝術或商業，背後目的讓人感到恐怖。
史明遭影射為林宅血案兇手！他曬證據喊非首次 怒轟：黨國栽贓劇本再現
改編自台灣重大歷史事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，尚未上映便接連引發爭議。昨（7）日網路流出一組疑似電影劇本的截圖內容，因情節被解讀為將林宅血案的幕後兇手指向台獨運動先驅史明，再度點燃輿論怒火，也讓外界質疑該片是否嚴重扭曲歷史事實。
《世紀血案》再爆爭議！瘋傳劇本「影射史明是凶手」 他怒轟：刻意混淆歷史
改編林宅血案的電影《世紀血案》爭議越演越烈，近日更有疑似電影劇本流出，當中隱射已故台獨運動先驅史明是凶手。對此，史明文物館館長藍士博指出，製作團隊不僅沒向史明教育基金會聯繫，也未查證史料，刻意混淆歷史，痛批「這部電影不應該上映」。
父親曾為林義雄辯護！蘇巧慧談林宅血案：台灣民主得來不易
即時中心／顏一軒、魏熙芸報導與林宅血案史實有關的電影《世紀血案》，近日因女星李千娜失言風波，加上未取得當事人及其家屬的授權，再掀爭議。對此，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧今（8）日受訪時表示，她的父親蘇貞昌正是當年替林義雄辯護的律師之一，而揭露歷史不是為了撕裂創傷，而是要讓大家明白，台灣的民主是多麼不容易才爭取而來。
《世紀血案》劇本竟指「兇手與史明有關」 他轟：當年情治單位假情報
即時中心／梁博超報導改編真實事件「林宅血案」的電影《世紀血案》，還沒上映就爭議不斷，不僅被質疑未獲當事人授權開拍、導演遭起底是當年警總發言人後代，甚至參演藝人失言稱「可能不是那麼嚴重」等；雖然劇組和演員都陸續發聲道歉，但網路上流出疑似劇本部分內容，竟將林宅血案幕後兇手指向台獨運動先驅史明。對此，史明文物館館長藍士博怒批，這是當年情治單位的假情報，他鄭重呼籲這部電影不應上映，「我們不需要刻意混淆歷史、消磨良知的不入流作品。」
翻拍林宅血案導演遭起底！徐琨華父親曾執導《少年吔，安啦！》
改編自1980年代震撼全台的重大刑案「林宅血案」的電影《世紀血案》，近日因拍攝前疑似未取得當事人林義雄同意即開拍，引發外界強烈反彈與質疑，爭議持續延燒。不僅網路掀起抵制聲浪，多名主要演員也緊急出面致歉滅火，然而導演徐琨華始終未正面回應，更因家族背景遭網友起底。
李千娜、楊小黎道歉仍被罵！《世紀血案》犯大錯 他轟：不知情都藉口
電影《世紀血案》改編自台灣重大懸案「林宅血案」，由於翻拍前未取得前立委林義雄及家屬同意，引發爭議，演員李千娜、楊小黎、簡嫚書及夏騰宏等人都發聲說明，但仍未能平復眾人怒火，董事長樂團貝斯手林大鈞（鈞董）也說，「戲要演得好一定要做功課，說不知情都是藉口。」
雙囍 (驚喜演出篇) | 電影預告
由億萬票房電影《孤味》導演許承傑執導的賀歲新作《雙囍》，將於2月17日大年初一全台上映。該片集結劉冠廷、余香凝、楊貴媚、田啟文、庹宗華、9m88、蔡凡熙等台港金獎卡司，華麗陣容早已引發影迷高度期待。今（6）日加碼釋出幕後花絮「驚喜演出篇」，驚見陳淑芳、劉品言、李國毅、林在培、楊麗音、于子育、檢場、洪都拉斯、李之勤、謝麗金等實力派演員參演出，更有日本人氣女星吉岡里帆跨海應援，以及歌手黃宣驚喜現身，含金量極高的卡司組合堪稱「最強喜宴賓客」。導演許承傑也讚嘆眾多演員一起參與的專業：「電影的每一幀畫面能如此活潑亮眼，全靠這些台灣寶藏演員撐起來，拍得非常痛快！」 能夠一次在《雙囍》中集結多位演藝圈前輩，導演許承傑坦言相當感激，「要組成一家人很難，特別是淑芳姐、子育姐、洪哥（洪都拉斯）都是《孤味》的老班底，有他們相挺真的很溫暖。」而自《孤味》後與許承傑導演二度合作的金馬影后陳淑芳分享，當初聽完劇本便開心答應演出，「但也沒想到導演會把我們這幾個老傢伙都叫在一起，現場不管是拍戲或是聊天都非常有意思！」她更開玩笑說：「我們這些臨時演員太貴了！」檢場也幽默附和，稱這群卡司確實是影史「最貴的臨時演員」。 同樣是在《孤味》與導演合作過的于子育則表示，一到拍攝現場就看到許多過去作品中的「婆婆」與「老公」，真的有如家族團聚，「平時私下約都約不到，沒想到能透過拍戲相聚。這部戲就像過年的佛跳牆，什麼都有！」資深金鐘影帝林在培則形容在《雙囍》的拍攝是一場「高手對決」：「我們這些老友同台飆戲，出手都是很『毒辣』的！剛好戲裡是婚禮，我們就抱著參加盛宴的心情來共襄盛舉。」導演許承傑也表示此次在《雙囍》有不少需要集結超過十位主演，場面調度極具挑戰的場面，原本他與副導都非常緊張，沒想到前輩們一湊在一起，默契好到隨時都能互拋接球，也很像一家子辦婚禮那樣熱熱鬧鬧的，完全超乎預期！ 此外，《雙囍》更迎來國際級驚喜，特別邀請日本人氣女星吉岡里帆跨海來台參演。儘管演出篇幅精簡，卻是左右劇情的關鍵戲份。導演許承傑對此次合作感到既驚喜又榮幸，許承傑導演透露：「吉岡小姐在見面之前就已經做足功課，事前和我充分溝通。也因為語言的不同，她還特別練習了不同語言版本的台詞。非常敬業，讓我們看見日本一線演員高度投入的精神。」吉岡里帆也在花絮中誠摯向台灣觀眾喊話：「這是一部能夠帶領大家找回生命中重要事物的電影，請各位務必走進電影院親身感受這部電影的魅力！」 電影《雙囍》由環球影業發行，水花電影股份有限公司製作，劇情描述新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在一生一次的大喜之日，面對多年來誓不相見的男方父親高盛宏（庹宗華 飾）與母親白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持兒子的終生大事，不願得罪父母的高庭生只好聯合岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖瞞天過海在一天內完美舉辦兩場婚禮！該片將於2月17日大年初一正式上映。 上映日期：2026-02-17
只看《世紀血案》部分劇本⋯女星果斷拒拍：拍了會有事
電影《世紀血案》因改編「林宅血案」卻未獲授權，引發主演群集體道歉切割。正當外界討論演員是否「知情」時，女星賴薇拉在社群平台自曝，曾與友人Brandon雙雙收到該片試鏡邀請，但她在看完部分劇本後便立刻意識到問題嚴重性，直言：「這部不能拍！」
台糖助攻社宅再釋26處土地 分布苗栗以南8縣市
（中央社記者曾智怡台北8日電）助攻國家社宅推動，台糖至今已提供47處土地興辦社會住宅，加上自有學苑轉型青年住宅，合計近2.7萬戶。台糖表示，今年將持續提供其他26處土地共28.38公頃，供內政部與地方政府選擇評估，範圍為苗栗縣至屏東縣等8縣市。
開刀房30年潛規則曝光？廠商刷手代刀疑雲延燒！名醫重話示警
[Newtalk新聞] 針對台中榮總與高雄博田醫院接連爆發廠商違法代刀醜聞，腎臟科醫師江守山接受媒體訪問時表示，這類手術室潛規則已存在30年。雖然衛福部緊急介入調查，但江守山示警，若不杜絕此類「容留密醫」亂象，病人恐淪為新器材的白老鼠，執刀醫師也將面臨吊銷執照風險。 江守山分析，隨著醫療科技日新月異，特定科別耗材更新速度極快，導致醫師為了縮短摸索期，默許廠商進入開刀房協助。然而他強調，美國雖允許廠商在旁口頭指導或調整儀器，卻嚴禁刷手接觸病患。廠商或許精通機械原理，卻缺乏人體解剖學專業，一旦跨越紅線直接動手，無疑是將病人置於極大險境。 江守山認為，若是廠商僅在遠處觀看螢幕並提供「角度修正」等口頭建議，這類動口不動手的技術支援尚在可接受範圍，但絕對不能逾越醫療倫理界線。這種疑似「代刀行為」，在江守山眼中不僅是醫師心態怠惰，更觸犯法律底線。他直言，讓廠商刷手碰病人等同「容留密醫」，不僅醫院面臨評鑑未過危機，主刀醫師更得承擔吊銷執照風險。 這類亂象一旦發生醫療糾紛，責任歸屬相當殘酷，醫師無法將責任推給廠商，最終只能獨自扛下所有法律與道德重擔。江守山呼籲醫界應嚴守分際，切勿為了省事而拿自己的執業
陳漢典、Lulu節目爆衝突！男星崩潰「出手打曾莞婷」 驚人畫面流出
曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田翻玩觀眾最熟悉的遊戲元素，並邀請「笑」果滿滿的馬力歐、無尊擔任本集主持人與遊戲關主。六位明星分成兩隊競賽，從經典的「100秒不NG」到「扭扭車頭頂水桶」等關卡輪番上陣，這一集不僅要發想遊戲規則，更得親自試玩彩排，讓所有人的體力、默契與情緒都被拉到極限。蔡維歆