鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。
演唱會一開場，鄧紫棋便眼眶泛紅，哽咽坦言：「我沒想到我今天的情緒來得這麼快。」她向觀眾詢問「這兩年過得好不好」時，內心的壓抑瞬間湧上、情緒難以控制，談及近來的宏福苑大火，鄧紫棋哽咽說：「這幾天…對於香港，是一個非常難過的日子，我不知道大家有多少人留意到新聞。」
台下歌迷見她落淚，紛紛高喊「不要哭」、「加油」為她打氣。情緒稍作平復後，她擦掉眼淚，繼續向觀眾分享心內話：「每天這個地球上都發生很多事情，但我們把『I AM GLORIA』巡演帶來，就是希望能把力量帶給大家。」
鄧紫棋表示，自己能做的不多，但始終相信音樂能為人帶來力量，也希望能陪伴所有正面臨困境的人。「無論是正處於災難中的朋友，或是在人生中經歷難處的每一個人，我只希望你們能努力、積極、好好地活著。」盼盡己之力，為大家帶來一絲溫暖與力量。
