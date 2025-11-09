鄧紫棋現身《英雄聯盟》世界賽冠軍戰開幕表演！歷屆主題曲串燒迎選手登場
2025《英雄聯盟》世界大賽經過一個多月的賽程，今（9）天最後存活下來的兩支隊伍 T1 與 KT 踏上了最後的總冠軍賽舞台，以最後一場 BO5 決定今年的冠軍獎盃將獎落誰家。而在精彩刺激的比賽開始之前，由香港歌手鄧紫棋領銜，與 Anyma、Chrissy Costanza、TEYA 等過去《英雄聯盟》世界賽主題曲的主唱帶來了讓人印象非常深刻的賽前表演，成功點燃全球《英雄聯盟》電競粉絲的期待之火。
今年開場表演的一開始先呼應《英雄聯盟》15 週年的主題，在倒數階段就帶領大家回顧過去 15 次《英雄聯盟》世界大賽的開幕表演，接著 Chrissy Costanza 就將過去的《英雄聯盟》世界大賽經典主題曲《Warriors》、《Phoenix》、《Legends never Die》變成組曲，歡迎選手們正式登場。而後，TEYA 與鄧紫棋接連登場，搭配舞台特效營造出超強的表演效果。
其中鄧紫棋誠意滿滿的真唱表演也引起許多網友盛讚，「鄧紫棋真的好穩！」、「太強了！」，她的超強唱功搭配舞台效果也讓網友們都覺得，「舞台效果真的很讚！」，而接下來 Anyma 登場後也用自己超強的 DJ 編曲能力，改編今年的主題曲《Sacrifice》歡迎兩隊選手們一一唱名登上舞台，準備開始今年《英雄聯盟》職業電競最重要的 BO5 對決！
