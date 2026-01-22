鄧紫棋登大巨蛋時間曝光 「升級版世界巡演規格」連唱三天

鄧紫棋將在4月登上大巨蛋。（圖／Live Nation Taiwan提供）

鄧紫棋正式宣布將在4月10、11、12 日一連三天在大巨蛋舉辦《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》演唱會，成為大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。演唱會將以升級版世界巡迴規格打造，為台北樂迷帶來一場結合音樂敘事與震撼視覺的現場演出。

《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲，鄧紫棋憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2。而本巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍ㄝ場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。《I AM GLORIA》如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

廣告 廣告

《I AM GLORIA》2.0演唱會全面升級。（圖／Live Nation Taiwan提供）

演唱會名稱取自鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我，2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

在《I AM GLORIA》巡演的歷程中，鄧紫棋多次向樂迷剖析心路歷程，現在的她不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴，正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」

鄧紫棋大巨蛋搶票時間曝光。（圖／Live Nation Taiwan提供）

隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動，台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受《I AM GLORIA》的巡演氛圍。演唱會票價為NT$6880/5880/4880/3880/2880/2280/1680，2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

31歲四寶媽又懷雙胞胎！流產半個月仍腹痛 檢查驚見「第三胎」

基隆小隊長殉職！曾參與多項重大事故搜救 弟弟也是消防員

基隆消防小隊長捨身成仁！同仁悲痛喊「詹能傑你給我起來」