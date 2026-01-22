鄧紫棋真的來了！4月大巨蛋連唱3場 搶票時間曝光

鄧紫棋成為首位於台北大巨蛋舉辦個唱的香港歌手。（圖／Live Nation Taiwan提供）





「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋正式宣布《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12 日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場；同時成為臺北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。演唱會將以升級版世界巡迴規格打造，為台北樂迷帶來一場結合音樂敘事與震撼視覺的現場演出。

《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》主視覺曝光。（圖／Live Nation Taiwan提供）

《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲。G.E.M.鄧紫棋憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；而本巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍！場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。《I AM GLORIA》如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

演唱會名稱取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

鄧紫棋《I AM GLORIA》巡演場次邁向150場。（圖／Live Nation Taiwan提供）

G.E.M.鄧紫棋在《I AM GLORIA》巡演的歷程中，她多次向樂迷剖析心路歷程；現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」

《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》將於4月10、11、12日晚上7時30分於臺北大巨蛋登場，持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。



