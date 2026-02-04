鄧紫棋4月臺北大巨蛋開唱！2/6優先購、2/7全面開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新
香港創作歌手鄧紫棋目前正進行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，確定將於4/10、4/11、4/12一連三天在臺北大巨蛋開唱！演唱會門票2/6開放永豐銀行用戶優先購、2/7拓元、Trip.com、Klook全面開賣。鄧紫棋上次在台灣舉辦演唱會已是2019年，當年除舉辦演唱會外，亦擔任金曲獎表演嘉賓，並於年底登上新北耶誕城舞台開唱，至2026年4月正好時隔7年。鄧紫棋將帶來經典曲目和全新歌曲，與台灣歌迷一同共享《GLORIA》。鄧紫棋演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單不斷更新。
鄧紫棋台北演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/04/10（五）19:30
2026/04/11（六）19:30
2026/04/12（日）19:30
演出地點：臺北大巨蛋
鄧紫棋台北演唱會｜售票時間
【永豐貴賓禮遇優先購】
售票時間：2026/02/06（五）9:00～11:00
售票平台：拓元售票
【永豐貴賓尊榮優先購】
售票時間：2026/02/06（五）12:00～14:00
售票平台：拓元售票
【永豐信用卡友優先購】
售票時間：2026/02/06（五）15:00～17:00
售票平台：拓元售票
【全面開賣】
鄧紫棋台北演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,880／$5,880／$4,880／$3,880／$2,880／$2,280／$1,680
座位圖：
鄧紫棋台北演唱會｜必聽歌單
《倒數》
《句號》
《很久以後》
《好想好想你》
《孤獨》
《光年之外》
《來自天堂的魔鬼》
《泡沫》
（影片來源：GEM鄧紫棋 Official YouTube，若遭移除敬請見諒）
