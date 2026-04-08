鄧紫棋臺北大巨蛋連唱4天！時間地點、入場須知、周邊販售資訊一次看
香港創作歌手鄧紫棋目前正進行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會，確定將於4/10、4/11、4/12一連三天在臺北大巨蛋開唱！演唱會門票2/6開放永豐銀行用戶優先購、2/7拓元、Trip.com、Klook全面開賣。鄧紫棋上次在台灣舉辦演唱會已是2019年，當年除舉辦演唱會外，亦擔任金曲獎表演嘉賓，並於年底登上新北耶誕城舞台開唱，至2026年4月正好時隔7年。鄧紫棋將帶來經典曲目和全新歌曲，與台灣歌迷一同共享《GLORIA》。鄧紫棋演唱會時間地點、售票時間、票價座位、必聽歌單不斷更新。
鄧紫棋台北演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/04/09（四）19:30 #加場
2026/04/10（五）19:30
2026/04/11（六）19:30
2026/04/12（日）19:30
演出地點：臺北大巨蛋
鄧紫棋台北演唱會｜入場須知
15:00～23:00：官方周邊商品販售
15:00～23:00：服務台
15:00～19:30：票務櫃檯
17:00：開放入場
19:30：演出開始
【入場動線】
B2 觀眾席：從 Gate 5 入場
B1 看台區：從 Gate 2、3、4、6 入場
B1 身障席：從 Gate 2、3、4、6 入場
L2、L3、L4、L5 看台區：從 Gate 1、B、C 入場
L2、L3、L4 身障席：從 Gate 1 入場
鄧紫棋台北演唱會｜周邊販售資訊
販售時間：15:00～演出結束後（若售完會提前結束）
販售地點：B2
實際時間請以現場公告為準，各時間安排可能依現場實際情況有所變動。
購買前請先確認商品無誤後結帳，如需退換貨請於本活動時間內，到原購買攤位辦理。
現場不提供塑膠袋，請自行準備購物袋。
鄧紫棋台北演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,880／$5,880／$4,880／$3,880／$2,880／$2,280／$1,680
座位圖：
鄧紫棋台北演唱會｜必聽歌單
《倒數》
《句號》
《很久以後》
《好想好想你》
《孤獨》
《光年之外》
《來自天堂的魔鬼》
《泡沫》
（影片來源：GEM鄧紫棋 Official YouTube，若遭移除敬請見諒）
鄧紫棋台北演唱會｜4/9加場售票時間
【全面開賣】
💠更多演唱會懶人包💠
● Rain演唱會：2026/1/17 台北小巨蛋開唱
● 王心凌演唱會：2026/1/23、1/24 台北小巨蛋開唱
● ATEEZ演唱會：2026/1/24 林口體育館開唱
● Super Junior演唱會：2026/1/24、1/25 高雄巨蛋開唱
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