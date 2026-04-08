鄧紫棋臺北大巨蛋連唱4天！時間地點、入場須知、周邊販售資訊一次看

隨著四月份國內演唱會檔期密集，蔡健雅、鄧紫棋、游鴻明、丁噹等多位歌手將陸續開唱，許多觀眾為了避免在演唱會中途排隊上廁所而錯過精彩表演，開始尋求各種解決方案。日前南韓女子團體TWICE來台開唱時，有粉絲在社群媒體上分享一項發現：演唱會前食用麻糬，可以有效減少演唱會後半場的尿意困擾。專家指出，這說法其來有自，關鍵在於其澱粉結構屬於「支鏈澱粉」。支鏈澱粉的消化過程較為緩慢，在人體內停留時間較長，能夠有效保留水分，進而減少尿液的生成。

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