鄧紫棋超狂！大巨蛋開唱倒數2個月 台北逾30處地標同步亮相

鄧紫棋將於4月來台開唱。Live Nation Taiwan提供

「華語樂壇天后」G.E.M.鄧紫棋將於4月10、11、12 日，一連3天於臺北大巨蛋舉辦「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會2.0 台北站，成為大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。

為迎接鄧紫棋即將開唱，台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受「I AM GLORIA」

單輪巡演邁向150場傲人成績

「I AM GLORIA」1.0巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲，鄧紫棋憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；而本巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍！場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。

如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

搶票倒數5天

鄧紫棋在「I AM GLORIA」巡演的歷程中，多次向樂迷剖析心路歷程，她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴，正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0台北站門票2月7日在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。



