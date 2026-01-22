鄧紫棋驚喜官宣大巨蛋連唱3天！搶票時間、票價全出爐

鄧紫棋即將在大巨蛋開唱。（Live Nation Taiwan提供）

「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋 正式宣布「G.E.M.鄧紫棋IAM GLORIA世界巡迴演唱會2.0一台北站」將於4月10、11、12日，一連三場於臺北大巨蛋盛大登場。演唱會將以升級版世界巡迴規格打造，為台北樂迷帶來一場結合音樂敘事與震撼視覺的現場演出。

「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲。G.E.M.鄧紫棋憑藉本巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2口而本巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍！場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。IAMGLORIA如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

演唱會名稱取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現GLORIA所代表的人生篇章與精神核心。

隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101／世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受「IAM GLORIA」的巡演氛圍。

「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站」將於4月10、11、12日晚上七時三十分於臺北大巨蛋登場，票價為NT$6880／5880／4880／3880／2880／2280／1680口持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

