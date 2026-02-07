鄧紫棋12萬張大巨蛋門票秒殺 火速加場！搶票時間快筆記

鄧紫棋成為首位於台北大巨蛋舉辦個唱的香港歌手。Live Nation Taiwan提供



鄧紫棋「I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0」4月10、11、12 日將在台北大巨蛋開唱，12萬張門票今（ 2╱7）上午11點一開賣就秒殺，主辦單位Live Nation Taiwan（理想國）也驚喜宣布4月9日加場。

「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美三大洲，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房Top2；而本巡演場次已達149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍，場次仍持續累積並正式邁向150場，2.0版本象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，同時讓台北站成為本次巡演中備受矚目的焦點場次之一。

演唱會名稱取自鄧紫棋本名「GLORIA」，象徵回歸初心、擁抱真實自我，2.0升級版舞台一開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

今12萬張大巨蛋門票秒殺後，Live Nation Taiwan火速宣布加場，也讓鄧紫棋達成大巨蛋連唱4天的壯舉。4月9日加場門票2 月 11 日上午 11點於拓元售票系統、Trip.com、Klook開賣。

