鄧紫棋16萬張門票秒殺賣光！粉絲悲痛哭喊心碎了 4場大巨蛋都無緣朝聖

記者鄭尹翔／台北報導

鄧紫棋將在台北連唱三天。（圖 ／Live Nation Taiwan 提供）

鄧紫棋大巨蛋演唱會加場開賣，瞬間秒殺！《G.E.M.鄧紫棋 I AM GLORIA 世界巡迴演唱會2.0—台北站》原訂4月10、11、12日於臺北大巨蛋連唱三場門票早已完售，日前宣布4月9日驚喜加場，今（11日）上午11點正式啟售，再度在極短時間內銷售一空，引爆網路哀號「一票難求」。

加場消息公布後就備受矚目，不少粉絲提前守在電腦、手機前準備搶票，未料開賣後瞬間秒殺，社群平台湧入大批留言，「一秒就沒了，我連驗證碼都還沒打完」、「真的太難搶」、「直接戰敗」等哀嚎聲不斷，更掀起一波求票潮，足見鄧紫棋的超高人氣與市場號召力。

事實上，鄧紫棋上次在台灣舉辦大型個唱已是2018年的林口體育館，睽違8年重返台北開唱，首度登上臺北大巨蛋，對歌迷而言意義非凡。《I AM GLORIA》2.0版本巡演全面升級，台北站更被視為重點場次之一，話題性與關注度居高不下。

演唱會名稱取自鄧紫棋本名「GLORIA」，象徵回歸初心與擁抱真實自我。2.0升級版舞台設計從開場即展現震撼視覺效果，融合權杖意象與機械巨獅等大型裝置，搭配寶石造型延伸舞台，營造強烈戲劇張力。

此外，整體製作結合大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過聲光與舞台美術的細膩編排，完整呈現「GLORIA」的人生篇章與精神核心。隨著台北大巨蛋場次全數完售，也讓外界更加期待鄧紫棋此次帶來的視聽震撼。

