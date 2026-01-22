鄧紫棋4月台北開唱 永豐信用卡友可先購票

▲違7年！香港鐵肺歌后鄧紫棋攜巡演回台北開唱，永豐金控及永豐銀行今（22）日宣布，獨家冠名贊助，永豐信用卡友可優先購票。（圖／永豐金提供）

[NOWnews今日新聞] 香港鐵肺歌后鄧紫棋今（22）日宣布「G.E.M. I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」4月要唱上台北大巨蛋，永豐金控及永豐銀行也宣布，獨家冠名贊助，而且永豐信用卡友可在2月6日搶先在拓元售票系統訂票，2月7日全面啟售。

鄧紫棋睽違7年強勢回歸台北大型舞台，正式宣布《I AM GLORIA》台北站演唱會將於4月10、11、12日，一連3天在台北大巨蛋強勢展開，更將寫下歷史，成為首位站上台北大巨蛋舉辦個人演唱會的香港歌手。

▲鄧紫棋世界巡迴演唱會2.0台北站4月登場，永豐金與永豐銀獨家贊助，永豐信用卡友可優先購票。（圖／擷取自理想國官網）

永豐金及銀行表示，這次獨家冠名贊助旨在透過這場音樂盛事，串聯優質金融服務與流行音樂文化，實現跨界合作的無限可能，進而邁向「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

鄧紫棋「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會」自啟動以來，足跡已橫跨亞、歐、美三大洲，隨著場次持續累積，目前巡演規模已正式準備邁向150場，149場當中的137場更為體育場規模，冠絕亞洲歌手單輪巡演的體育場場次。

同時，鄧紫棋憑藉其極具爆發力和感染力的歌聲，以及源源不絕的創作能量，於YouTube平台已擁有5首破億點閱MV（音樂錄像帶），本系列巡演累計令鄧紫棋成全球女性歌手史上單輪巡演票房第2名，並奪下2024年華語樂壇主題巡演票房總冠軍。

如今巡演進化至2.0版本，舞台規模與敘事深度全面升級，台北站無疑將成為樂迷矚目的巔峰場次。永豐金及永豐銀行也獨家冠名贊助，而且為回饋廣大客戶支持，永豐銀行表示，旗下信用卡友可於指定時段享有優先購票權益，親身體驗鄧紫棋的舞台魅力。

其實，永豐金多年來持續以金融力量協助發展多元藝文、體育活動，促進產業蓬勃發展。除這次贊助G.E.M.鄧紫棋「I AM GLORIA」台北站外，永豐金證券亦為韓團SUPER JUNIOR「SUPER SHOW 10」巡迴演唱會高雄場的官方指定合作金融夥伴。永豐銀行也在2025年協助打造「K-Pop Masterz 2025」韓流音樂盛典。

同時，永豐更長期冠名贊助「台啤永豐雲豹職業籃球隊」及贊助「政大雄鷹籃球隊」，去年起亦冠名支持「台北永豐旺寶 3x3 職業籃球隊」，以及贊助台中FUTURO足球隊與斯巴達障礙跑競賽等賽事，以行動展現對頂尖人才的支持，並向廣大社會傳遞正向能量。

