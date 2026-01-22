鄧紫棋4月唱進台北大巨蛋

「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋22日宣布暌違7年再度來台開唱，「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0-台北站」將於4月10、11、12日於台北大巨蛋登場；同時成為大巨蛋啟用以來首位舉行個唱的香港歌手，演唱會以升級版世界巡迴規格打造，昨消息一出即衝上微博熱搜，許多粉絲早已開始摩拳擦掌，準備手刀搶票。

鄧紫棋「I AM GLORIA世界巡迴演唱會」自1.0巡演啟程以來，足跡橫跨亞、歐、美三大洲，憑藉此巡演榮登全球女歌手有紀錄以來、單輪巡演票房Top2；此巡演場次已達149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍，接下來第150場則為大巨蛋首場。

她先前在演唱會過程中多次向樂迷剖析心路歷程，常對粉絲說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」加上她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。

她演唱會名稱取自本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，呈現精美的舞台美術編排與聲光設計。

隨著她官宣台北站，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動。台北共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，提前讓樂迷感受「I AM GLORIA」的巡演氛圍。