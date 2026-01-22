鄧紫棋4月大巨蛋連唱3天！「這類人可優先購票」 搶票資訊一次看

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

「華語樂壇創作天后」G.E.M.鄧紫棋正式宣布「《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站》」將於4月10、11、12 日，一連三場於台北大巨蛋盛大登場；同時成為台北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。

鄧紫棋將於4月10日至12日在台北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

G.E.M.鄧紫棋在「I AM GLORIA」巡演的歷程中，她多次向樂迷剖析心路歷程；現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」，她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」

鄧紫棋將於4月10日至12日在台北大巨蛋開唱。（圖／Live Nation Taiwan提供）

隨著台北站的正式公布，相關宣傳亦同步於台北街頭大規模啟動，台北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運台北101/世貿站、信義區到西門町、台北車站與機場捷運，再延伸至大台北捷運五大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受巡演氛圍。「G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0—台北站」將於4月10、11、12日晚上7:30於台北大巨蛋登場，票價為NT$6880、5880、4880、3880、2880、2280、1680，持有永豐銀行信用卡可於2月6日下午3時至5時在tixcraft拓元售票系統優先訂票，全面開賣則於2月7日早上11時在tixcraft拓元售票系統、Trip.com及Klook全面開賣。

鄧紫棋在台北大巨蛋開唱，票價公開。（圖／Live Nation Taiwan提供）

