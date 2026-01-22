鄧紫棋4月臺北大巨蛋連唱3場

記者王丹荷／綜合報導

G.E.M.鄧紫棋正式宣布《G.E.M.鄧紫棋I AM GLORIA世界巡迴演唱會2.0－臺北站》將於4月10、11、12日，一連3場於臺北大巨蛋盛大登場；同時成為臺北大巨蛋啟用以來，首位舉行個唱的香港歌手。演唱會將以升級版世界巡迴規格打造，為臺北樂迷帶來結合音樂敘事與震撼視覺的現場演出。

《I AM GLORIA世界巡迴演唱會》自1.0巡演啟程以來，巡迴足跡橫跨亞、歐、美3大洲。G.E.M.鄧紫棋憑藉該巡演，榮登全球女歌手有記錄以來單輪巡演票房TOP2；而該巡演場次已達至149場，當中137場更為體育場規模，成亞洲歌手單輪巡演體育場場次冠軍，場次仍持續累積並正式邁向150場，繼續寫下亞洲歌手巡演的重要里程碑。

《I AM GLORIA》如今升級至2.0版本，象徵巡演歷程的全新進化，舞台規模與敘事層次全面提升，演唱會名稱取自G.E.M.鄧紫棋的本名「GLORIA」，象徵回歸初心，擁抱真實自我。2.0升級版舞台自開場即展現強烈視覺張力，結合權杖意象、機械巨獅等大型舞台裝置，再搭配寶石造型延伸舞台、大型雷射矩陣、舞台禮花與4D特效層層堆疊，透過層次分明的舞台美術編排與聲光設計，完整呈現「GLORIA」所代表的人生篇章與精神核心。

G.E.M.鄧紫棋在《I AM GLORIA》巡演的歷程中，多次向樂迷剖析心路歷程；現在的她，不僅是「Get Everybody Moving」的G.E.M.鄧紫棋，更是見證過光、並渴望將光反射出去的「GLORIA」。正如她在舞台上對歌迷常說：「當你感到孤獨的時候，記住你不是一個人。」她曾深切體會「生命中的每道裂縫，都只是光滲進的入口」，因此更期待透過巡演的音樂敘事，與現場歌迷產生深層的情感共鳴。

隨著臺北站的正式公布，相關宣傳也同步於臺北街頭大規模啟動。臺北多處共超過30處指標地點將同步曝光演唱會主視覺，涵蓋捷運臺北101/世貿站、信義區到西門町、臺北車站與機場捷運，再延伸至大臺北捷運5大主線共25站大型螢幕，以高覆蓋、高能見度的霸氣策略，提前讓樂迷感受《I AM GLORIA》的巡演氛圍。