鄧紫棋4月臺北大巨蛋開唱！2/6優先購、2/7全面開賣！時間地點、售票時間、票價座位不斷更新

「綜藝大哥」徐乃麟21日主持選美活動，活動前被問到女星洪詩近來因為婚前「把屎把尿照顧失智公公」引發「孝道外包」議論一事。孝順出名的徐乃麟提及，過去親力親為照顧臥病在床的母親，「不敢說我孝順，但我身邊沒看過比我徐乃麟孝順的」。

中時新聞網 ・ 8 小時前 ・ 84