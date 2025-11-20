鄧萬華遭拔村長掀論戰 國民黨立院團提案要中配參政權不受《國籍法》規範

（圖／翻攝自中國國民黨立法院黨團Facebook直播）





我國規定，凡擔任中華民國公職，均應遵守《國籍法》規定，需放棄另一國國籍。過往前中國國民黨籍立法委員李慶安因被發現具美國國籍，因此遭到註銷立委資格；近幾年則出現國民黨籍前南投縣議員史雪燕，因遞補上議員時具有中（陸）配身分，因此遭內政部解職。近期則出現原花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華，同為在台中配，且因未放棄中國籍身分仍任公職，遭富里鄉公所解除村長職務。不過鄧萬華向花蓮縣府提起訴願後，縣府訴願委員會決議撤銷原處分，並要求富里鄉公所另為適法處分。行政院內政部則表明地方政府應依法律及中央主管機關之解釋辦理，並無地方另行解釋之空間。對此，國民黨立法院黨團今（20）日召開記者會，表態將研議提出《國籍法》修法，制定「防小人條款」，陸配參政權不受《國籍法》規範，保障陸配參政權。

國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，人民是否能在台灣好好地生存發展、基層安居樂業，不受到賴清德政府霸道集權打壓？國民黨團必須為這群在基層打拼、受到迫害的國人來發聲，這也是國民黨一貫的立場。「賴皇帝」打壓小陸配，已經到令人髮指的地步，陸配們深受恐懼的壓迫，連來到國會殿堂表達自己遭到迫害的勇氣都沒有。國民黨團感謝四位敢於對抗專制政權的人權律師，他們一路陪伴被欺負、被凌虐的基層陸配，在法律層面為其發聲。

傅崐萁指出，國家有暴政，但公道自在人心，自然會有正義之士，願意為受害百姓發聲。傅崐萁特別強調，依據《中華民國憲法》所保障人民的自由安全，以及所賦予的民主參政權，不容「賴皇帝」踐踏。這些基層村里長都是依照《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》第二十一條規定，入籍滿10年後就有參政資格，但內政部長劉世芳扭曲條文解釋，以《國籍法》的位階，否定《憲法》層次，此舉彰顯「賴皇帝」劍指何處，部會首長就群起而攻之；只要會咬人、攻擊或泯滅人性，就可以在賴政權享有高官俸祿。

傅崐萁進一步指出，賴清德總統用大砲打小鳥，欺負基層陸配，實在是令人髮指。例如花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華，嫁來台灣已經28年，在大陸出生也不過22年，不僅要獨立撫養3位子女，還侍奉公婆和癱瘓在床的丈夫，仍還有熱誠為基層鄉親服務，我們該表彰她奉獻的精神，是台灣之子的母親，但為什麼不能好好地安居樂業，為鄉親服務？

傅崐萁表示，賴清德總統以極權方式，踐踏《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》，尤其是《中華民國憲法》明文揭示「國家統一之前，區分台灣地區和大陸地區，都屬於中華民國」，而賴清德總統不斷違反《中華民國憲法》令人不齒

，國民黨團會針對《國籍法》相關漏洞、缺失，補正完成，讓民進黨不再有耍猴戲的舞台和空間，國民黨會肩負起保國安民的責任。

書記長羅智強表示，民進黨第一個主張「取得放棄中國大陸國籍證明」，否則剝奪陸配參政權的立法委員，就是民進黨不分區立委沈伯洋。現在嚇破膽的黑熊，近期不斷找過去打壓的立法院長韓國瑜保護他。羅智強說，「賴皇帝」清算陸配的主張基礎，就是來自沈伯洋要求陸配，必須提出放棄中國大陸國籍證明。

羅智強指出，內政部按照沈伯洋的邏輯，把當選公職的陸配解職，並曲解法令，要求陸配必須放棄「外國國籍」。事實上，根據1991年增訂《憲法增修條文》，明確規範將我國區分為台灣地區和大陸地區，因此根據《憲法增修條文》第11條制訂《兩岸人民關係條例》，處理關於兩岸之間特殊狀態。《兩岸人民關係條例》是《憲法》委託的立法，《兩岸人民關係條例》第二條第二款規定：「大陸地區：指臺灣地區以外之中華民國領土。」

羅智強表示，簡言之，在《憲法》之下，大陸地區不是外國，根本沒有《國籍法》適用的問題，規範陸配要依據，《兩岸人民關係條例》，而非《國籍法》。大法官會議也曾做出多次解釋，大陸地區人民是按《兩岸人民關係條例》所規範。

羅智強提到，沈伯洋踐踏嫁到台灣28年陸配，剝奪一票票選出來擔任基層公職陸配的權利，何其凶狠和殘忍？我國也有許多法律將大陸人民與外國人區隔的規範，例如《國家安全法》第二條就規範「大陸地區」，《總統、副總統選舉罷免法》、《公職人員選罷法》、《新住民基本法》、《公投法》、《就業保險法》林林總總法律都規範外國人與大陸地區人民；換言之，陸配是受《兩岸人民關係條例》所規範，不是《國籍法》。

羅智強表示，很顯然民進黨政府就是違法濫權打壓陸配，過去幾任總統都是依據《兩岸人民關係條例》來處理大陸地區人民事務，只有沈伯洋和賴清德總統用《國籍法》打壓陸配。國民黨團為了保障陸配合法參政權，將會推出《國籍法》修法，制定「防小人條款」陸配參政權不受《國籍法》規範。

首席副書記長林沛祥表示，中華民國是一個民主法治、海納百川，吸納多元人才聚集的國家，但看到賴清德總統破壞了中華民國百年來，族群融合的精神，因為個人或政黨立場的意識形態，不惜知法、玩法、亂法，用《國籍法》讓一票票選出的民意代表失格，用意識形態操作法理，這是對民主法治最糟糕的示範。這不僅僅是針對陸配，更對有心在這塊土地上發光發熱的人們將無所適從、甚至感到恐懼害怕。

林沛祥指出，今天是陸配在政治領域受到打壓，明天有可能是其他族群，在其他領域上受到打壓，這是種族歧視，放眼國際是不被容許的事情。賴清德總統因為他們是少數族群而剝奪其權利，只為自己的意識形態。在美國，因為讓黑人參政，所以出現第一位黑人總統歐巴馬，中華民國是亞洲第一個民主國家，不該有族群意識形態的打壓，不該有政黨之私，迫害在這塊土地上的任何人。

林沛祥表示，國民黨團未來將會對《國籍法》提出「防操弄條款」，防止執政者違法、玩法和亂法，讓任何人的權利不受到損害，包括從政權在內，這才是一個民主法治國家應該有的程序。

藍委涂權吉沉痛呼籲民進黨政府，停止對大陸配偶進行不合理的打壓，內政部總總作為，令人感到憤怒與無奈，尤其是不公不義的情形就在自己的選區發生，桃園新屋區蚵間里前里長彭小林，在台灣生活32年。在2022年經過地方選舉當選里長，在合法的宣誓就職後，成為桃園首位陸配里長，而當時主政的桃園市，不就是民進黨市長嗎？一樣的政府，一樣的內政部，為什麼到了今天突然翻案，要求彭里長拿出無法取得的證明？且屢屢以解職作為要脅，根本是赤裸裸迫害與暴力。

涂權吉表示，彭里長說，她住在台灣的時間比在大陸還久，生育養育下一代都在台灣，也拿著中華民國身分證和護照，選舉與宣誓就職都說符合資格，現在因政治需要變成不符合資格，這樣合法嗎?全台還有多位陸配里長和縣議員，同樣也遭到不公平、不合法的對待。涂權吉認為，這是民進黨有系統打壓陸配的政治操作，當權者拿著法律作為迫害的凶器、操弄政治的工具，以行政權否定選票，違反民主政治的核心，難道中華民國台灣向獨裁更邁進一步？

南投縣前縣議員史雪燕說，陸配都是台灣之子的母親，都是家庭的支柱，現在受到民進黨政府如此的對待，感到恐慌與害怕。民進黨惡意扭曲《兩岸人民關係條例》，硬用《國籍法》套在陸配身上非常不公平，民進黨政府對待我們就像是鯊魚對待小蝦米，民進黨質疑陸配的忠誠度，這讓都已經有孩子的她們無言以對。

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華也表示，她從去年11月到現在整整一年，每天半夜她三支手機都有黑熊、青鳥打電話要她滾回中國，她白天要工作要養家賺錢，每天要抱她行動不便的老公，本來70公斤因為解職暴瘦10公斤，她想請問總統賴清德，內政部長劉世芳，她到底哪一點不符合台灣媳婦的資格？她其實在新加坡、紐約都有親戚，她可以走，但是她走了，孩子怎麼辦？她難道不是新台灣之子的母親嗎？

人權律師李岳洋表示，目前唯一的爭點在於陸配是否適用《國籍法》第二十條。就《兩岸人民關係條例》來說，是呼應《憲法》將中華民國區分「台灣地區」與「大陸地區」，是以戶籍作為區分的精神依法論法，不應該以《國籍法》剝奪人民參政權。

