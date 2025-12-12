鄧超執行「孫儷減重法」只學1/3就瘦了！3週腰圍縮4公分 佛系有效秘訣曝光

12月10日，孫儷在微博分享老公鄧超的減重日常，透露自己把方法教給對方之後，對方起初還半信半疑、只執行了大約三分之一的程度，結果3週後腰圍真的縮小4公分，體態變得緊實又精神飽滿！

孫儷和鄧超採用的是營養師建議的「211飲食法」，餐盤比例為50%蔬菜、25%蛋白質、25%雜糧主食，強調少油少鹽、避免精緻加工食品。不過，鄧超並未完全照計畫執行，唯一堅持的是三餐規律，再搭配每天1小時的慢跑或啞鈴訓練。這種不勉強自己的「佛系減脂」，反而收穫意外效果。

相比過去極端減重，這次溫和方式差異明顯。鄧超過去為了拍攝電影《影》，曾經在一個月內狂減20公斤，每天只吃兩顆雞蛋，體力透支到需要醫護隨行，反彈風險很高。這次減脂順利成功，鄧超得意跑到孫儷面前求表揚，卻被孫儷幽默調侃：「難道不該好好謝我嗎？」夫妻倆的日常互動也逗笑網友。

