鄧超帶7歲女兒遊迪士尼！父女扮《動物方城市》超萌 網融化：最萌身高差

12月14日，大陸男星鄧超近日和7歲女兒小花在上海迪士尼被民眾巧遇。他戴著一頂尼克狐狸帽，小花則是配戴兔耳髮箍，對應《動物方城市》中的尼克與茱蒂角色，造型簡單卻相當醒目。

有網友上傳巧遇照，父女倆在排隊等候時被路人認出。雖然沒有華麗的打扮，但兩人排隊時的身高差、同樣歪頭微笑的模樣，讓不少人大呼超符合《動物方城市》角色，小花全程也笑容不斷，看起來相當自在。

據悉，當天鄧超其實還有其它形成，晚上就要離開上海到外地工作，仍特地空出時間陪女兒入園。排隊途中遇到想合照的粉絲，他也一一配合。不少網友看到照片，紛紛大讚「父女最萌身高差」、「全世界最好的爸爸」。

廣告 廣告

過去鄧超曾在節目中提到，會把女兒送的手作禮物都好好保存，連小型的面紙盒也珍藏起來；平時也會設鬧鐘送孩子上學，陪女兒塗指甲、畫臉譜，對孩子的疼愛盡在日常中。

延伸閱讀

鄧超、孫儷14歲帥兒「等等」籃球賽奪獎！場上帥氣高顏值超搶眼 網嘆：完美遺傳媽媽

孫儷曬「女兒鏡頭下的我」萌翻全網！鄧超大吃醋硬要找碴，留言讓網友笑倒