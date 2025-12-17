鄧超效法老婆孫儷吃「乾淨飯」腰圍3週少4公分：有飯有肉跟著瘦





演活宮鬥劇《甄嬛傳》的孫儷，長年保持娘娘級好體態令人稱羨，尤其她分享了吃飯也能瘦的「乾淨飯」方法後，成為許多人學習的對象。孫儷這番養生控氣勢，也傳給了枕邊人鄧超，讓他短短3週時間「腰圍少了4公分」，健康的減重方式再度掀起熱議。

鄧超跟著孫儷吃「乾淨飯」

孫儷分享「乾淨飯」一度衝上網站熱搜第一名，減脂餐菜單曝光獲網友狂讚，接著她分享了老公鄧超近況，自己將營養師的話告訴鄧超後，他半信半疑執行「3分之一」的程度，沒想到相隔3週後再見鄧超，「腰圍竟少了4公分」，增肌減脂效果讓孫儷超驚喜這番「半耍廢瘦身法」居然奏效 :「他（鄧超）讓我要好好表揚他，難道不是他要好好謝謝我嗎」。

「211餐盤法」控制熱量增加飽足感

孫儷採用的是營養師建議的「211餐盤法」，是根據哈佛大學研究的健康餐盤的簡易版，每餐攝取的蔬菜、蛋白質、澱粉比例為「2：1：1」，透過簡單比例控制熱量、增加飽足感：

少油少鹽、避免精緻加工食品

蔬菜50%

蛋白質25%

雜糧主食25%

211餐盤原則：

1份澱粉：原型全榖物類，如糙米、地瓜，避免精緻澱粉。

1份蛋白質：優質蛋白質如肉類、豆類，避免加工肉品。

2份蔬菜：種類越多越好，使用健康的油如酪梨油、橄欖油烹調。

鄧超仿效老婆孫儷吃「乾淨飯」：3週腰圍少4公分圖片來源：微博＠turbosun

有飯有肉也能瘦?

先前孫儷曾幫助經紀人郭思減重37公斤，當時就為她奠定了「減肥大師」美名。她曾分享「乾淨飯」飲控心得：「吃了一段時間的乾淨飯，感覺真的很好，每頓飯都有菜、有肉、有飯，看似簡單卻營養均衡」，且強調努力學習不被體重左右，而是要少脂肪、多肌肉，提醒粉絲：「認真吃飯，也能瘦」。

如今老公鄧超實行部分計劃內容，唯一堅持的是「三餐規律」、「每天搭配每天1小時慢跑或啞鈴訓練」，佛系減重也減出了意外效果。

事實上鄧超在拍電影《影》時，以極端方法「每天只吃兩顆雞蛋」一個月激瘦20公斤，但卻伴隨「體力透支」甚至需要「醫護隨行」的地步，如今他仿效孫儷「211餐盤法」飲控減脂成功，可以依食量調整份量，相比起其他減重與健康飲食法來得溫和許多，夫妻倆減重方式再度成為大家熱議焦點。

慎選好油比完全不吃更好？

此外，李婉萍營養師也曾分享「211餐盤減重法」，還需注意「慎選好油比完全不吃更好」，她推薦可以用「麻油」、「苦茶油」、「印加果油」，滴一點在料理上，因為人體還是需要油脂維持機能運作，至於飯後若想喝飲料，可選擇搭配水、無糖綠茶或紅茶。

