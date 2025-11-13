鄧超為兒子慶生喊「兄弟，愛你」！14歲等等身高直逼老爸 球場對決照超暖心

11月12日，鄧超在微博分享與兒子「等等」的籃球合照，為他慶祝14歲生日。他寫下：「兄弟，生日快樂，愛你！」並附上14顆愛心，父子間的溫馨互動引發網友熱議。

照片中，鄧超與等等在球場上爭球，姿勢動感十足。等等身高已接近180公分，肌肉線條明顯，陽光氣質完全不輸爸爸。網友笑稱兩人像「兄弟對決」，也誇鄧超越來越有「運動型老爸」的味道。

鄧超和孫儷向來重視孩子的成長，幾乎不錯過每年的生日時刻。據了解，鄧超和兒子常一起切磋球技、看職業賽事，孫儷則在場邊拍照記錄。鄧超曾表示，希望孩子明白「父母只是努力工作的普通人」，因此盡量以平等方式溝通，而不是以權威姿態指導。

如今年滿14歲的等等遺傳父母優秀基因，被形容有著孫儷的五官、鄧超的活力。他從小熱愛籃球，目標是未來能進入CBA。這次父子在球場上的對抗，也成為14歲生日的特別回憶。

