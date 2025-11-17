鄧超糗了！才喊「蘇有朋是從小偶像」 獻唱第一句秒被抓包：假粉

娛樂中心／綜合報導

中國男星鄧超有著豐富的演藝經歷，同時憑藉電影《烈日灼心》榮獲金雞獎男主角肯定，更曾多次入圍台灣金馬獎，實力備受肯定。近日，鄧超出席第38屆中國金雞獎閉幕典禮，沒想到在後台見到蘇有朋後，便興奮表示自己是粉絲，還當場獻唱歌曲，但下一秒卻大翻車，逗樂中國網友。

鄧超日前出席金雞獎的頒獎典禮，豈料卻在典禮後台大出糗，原來是他開心介紹蘇有朋是「從小的偶像」，稱自己以前就是聽他的歌長大，說著說著鄧超便唱出歌詞「那一天，你說你要走」，結果蘇有朋聽後愣了一下，吐槽直呼「那是吳奇隆的」，原來是鄧超意外唱成吳奇隆的經典歌〈祝你一路順風〉，讓其他來賓忍不住笑出聲，就連主持人藍羽都猛虧：「假粉」。

廣告 廣告

鄧超出糗片段立刻在網路上掀起討論，許多網友見狀幽默笑說，「這唱跑調了，不只假粉」、「鄧超肯定是故意的」、「老鄧記性差了」，「蘇有朋那反應太可愛了吧」。

鄧超（後排左）獻唱秒被蘇有朋（後排右）吐槽。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

兄弟窩裡反！陳沂揭館長「沒收到中國錢」 吐10字語出驚人：不忍苛責

70歲周潤發又被野生捕獲 網揪「外貌動1手腳」逆齡回春近況曝

【一文看懂】館長被毀滅式爆料！遭控逼員工睡館嫂 還疑收中國資金

范瑋琪在中國得獎了！出道25年發聲：謝謝杭州 網一面倒狂刷「4字」

