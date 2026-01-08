鄧超腰圍縮小10公分！孫儷公開「211飲食法」科學減脂秘訣，易反彈體質靠這招瘦身

近日，大陸女星孫儷在社群平台分享，丈夫鄧超透過調整飲食與生活習慣進行減脂，腰圍已縮小近10公分，引發討論。鄧超原本屬於容易反彈的體質，這次採用較為穩定的方式進行調整，成效令人驚訝！

鄧超主要採用孫儷建議的「211飲食法」，每餐以50%蔬菜、25%蛋白質與25%主食為原則，蛋白質來源包括雞胸肉、蝦等，主食則以糙米、雜糧為主，烹調方式以蒸、煮、少油少鹽為主。每日攝取熱量約控制在1200至1500大卡，強調在減脂過程中維持肌肉量，避免過度節食，並保留每週一次的調整餐。

除了飲食控管，鄧超也搭配日常碎片化運動，例如走路、跑步，並未進行高強度訓練。孫儷提醒，觀察成效時應以體脂與肌肉量的變化為主，而非只看體重數字。這樣的方式，與鄧超過去為拍攝電影《影》曾在短時間內減重20公斤、導致身體負擔較大的作法有所不同。

在2025年跨年晚會上，鄧超完成全程開麥唱跳約7分鐘，體力和精神狀態都比以前更好。孫儷表示，這次的調整是以營養師建議為基礎，再依鄧超的狀況進行個別安排，也不忘提醒他需要維持自律，夫妻倆互相監督幫助彼此進步。

