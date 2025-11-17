鄧超見蘇有朋直呼「從小崇拜的偶像」做1事秒翻車被虧：假粉

鄧超自稱是蘇有朋粉絲，下一秒立刻遭打臉。(圖／微博)

第38屆金雞獎閉幕典禮，本月15日在廈門舉行，邀來許多藝人共襄盛舉，話題性十足，沒想到焦點卻被鄧超搶走，他自稱是蘇有朋的粉絲，還在偶像身旁高歌一曲，未料，一開口就被蘇有朋打臉，還被主持人藍羽笑稱是「假粉」，掀起網友熱議。

典禮上，鄧超主動前往跟蘇有朋打招呼，接著表示：「從小聽他的歌長大」，蘇有朋則是邊笑邊拍他肩示意，下一秒，鄧超立即開口高歌〈祝你一路順風〉：「那一天，你說你要走…」，沒想到還沒唱完，就直接被蘇有朋打斷：「那是吳奇隆的」，讓在場所有人直接笑翻，還被主持人藍羽虧是「假粉」，鄧超只好趕緊轉移話題，試圖化解自己的尷尬。

影片曝光後，大批網友湧入留言：「超哥，你的歌單是否得更新一下」、「我也以為這首歌是小虎隊三人一起合唱的」、「鄧超肯定是故意的」、「這是吳奇隆唱給陳志朋的，完全沒有蘇有朋的事」、「直接被偶像糾正，也算是一種成就解鎖嗎」、「超哥的音樂品味橫跨各個年代」、「超哥你應該是來搞笑的吧」。

過去小虎隊傳出合體破局，蘇有朋澄清絕非酬勞或感情問題，只是想好好維護「小虎隊」這塊招牌，因此對此於復出一事相當慎重，至於陸續促成Energy、F4合體的相信音樂，傳出有意願對小虎隊如法炮製，讓他們重新站上舞台，面對外界傳聞，相信音樂表示：「不回應」。

小虎隊是否能再度合體，事許多粉絲關注的焦點。(圖／中時資料照)

