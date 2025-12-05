鄧超、孫儷14歲帥兒「等等」籃球賽奪獎！場上帥氣高顏值超搶眼 網嘆：完美遺傳媽媽

鄧超與孫儷的14歲兒子「等等」（鄧涵之）近期參加「躍界星途國際青少年籃球錦標賽」，率隊拿下亞軍。他在場上的穩定表現與清秀外型都引起討論，身高174公分的青春樣貌被不少網友稱讚「完美遺傳媽媽」。

這次U14男子組共有36支亞洲青少年隊伍參賽、競爭激烈，等等擔任球隊核心後衛，決賽中展現良好的臨場反應，技術罰球與末段傳球也表現沉穩，協助球隊拿下最終的亞軍名次。頒獎時略帶不甘的神情，也流露出少年特有的勝負心。

等等的成績來自長期訓練。教練透露，他每週投入4次高強度練習，每天固定投籃300次、進行約2小時體能訓練，週末還會自主加練戰術配合。比賽結束後，他會反覆觀看錄影並自行寫戰術筆記，從10歲起便立下「要進CBA」的目標。鄧超先前也曾帶他現場觀摩亞洲大學生籃球聯賽，還向姚明請教運球與走位。

外型方面，等等融合爸媽優點，五官清秀、輪廓乾淨，帶著青春氣息，站上球場更顯突出。妹妹小花近期則在舞蹈比賽獲得冠軍，兩人的表現都備受矚目，也讓網友笑稱：「一家基因太強大了！」

