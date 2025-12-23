鄧金斯蟹商業捕撈季 明年1月5日開始

鄧金斯蟹商業季明年1月5日開始。（美聯社）

加州政府宣布，鄧金斯蟹（Dungeness crab）商業季將從明年1月5日開始，雖然錯過了聖誕節和元旦，但至少趕上了農曆新年。

舊金山紀事報報導，加州鄧金斯蟹商業捕撈將於明年1月5日開始，雖然錯過了傳統的假日捕撈季開幕日，但正好趕上農曆新年的慶祝活動。加州漁業和野生動物局近日宣布了這一開捕日期，該日期適用於從蘇諾瑪─門多西諾縣交界處到聖塔巴巴拉縣沿岸的商業捕撈活動。

在蘇諾瑪至大蘇爾地區作業的漁船，必須減少40%的蟹籠使用量，以保護該地區瀕危的鯨魚，防止它們被漁具纏傷或致死。漁業和野生動物局的聲明指出：「確定鄧金斯蟹捕撈的開幕日期絕非易事。鄧金斯蟹商業捕撈本身就十分複雜，我們需要仔細考慮，以確保在支持加州漁業社區的同時，降低鯨魚和海龜在沿海被漁具纏繞的風險。」

該局表示，蘇諾瑪縣和門多西諾縣交界處以北的商業捕蟹季，最早也要到1月15日才會開始，因為該地區的螃蟹體內檢測出含量超標的軟骨藻酸（一種潛在的致命毒素）。該部門已於11月1日起允許在沿海大部分地區進行休閒捕蟹。

為了保護瀕危的座頭鯨（humpback whales）和太平洋棱皮龜（Pacific leatherback sea turtles）免受捕蟹漁具的纏繞，過去七年來商業捕蟹季的開始時間（原定於11月15日）均被推遲。

博德加灣的捕蟹漁民奧格（Dick Ogg）是負責確定捕蟹季時間的特別工作小組成員，他表示，這一結果符合漁業社區的預期，雖然他們更希望捕蟹季能早些開始，並且能夠使用較多漁具。

