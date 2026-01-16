鄧金斯蟹商業捕撈季 產量腰斬、收購價減三成

加州鄧金斯蟹（Dungeness crab）商業捕撈季近日展開，但對不少灣區漁民而言，今年蟹季的「第一網」並不輕鬆。根據灣區一線漁民的實際經驗，今年鄧金斯蟹整體產量明顯不如往年，捕撈效率快速下滑，加上收購價格較去年下調，讓不少業者在高成本與低回報間承受壓力。

一名參與今年蟹季的漁民受訪指出，開季第一天的收穫尚可，平均每個蟹籠可抓到約15隻蟹，但僅過兩天，產量便幾乎腰斬。「第一天把蟹籠泡在海裡一天，數量還可以；第二次下蟹籠泡兩天，產出卻幾乎只剩下一半，甚至更少。」

廣告 廣告

在制度面上，今年商業捕蟹仍受配額限制，漁船只能使用核准數量約六成的蟹籠。以一艘原本可使用300個蟹籠的船隻為例，今年實際只能下放180個，另一艘250個配額的船，則僅能使用150個蟹籠。受訪漁民表示，捕蟹執照（permit）本身需要高額投入，且僅限於加州水域使用，前期成本並不低。

價格方面，今年碼頭零售維持在每磅約10元上下，但大型收購商給予漁民的結算價，卻比去年低了約三成。漁民指出，定價並非只看灣區產量，而是以整個西岸、甚至國際市場的供需為依據。「鄧金斯蟹不只是灣區有，從華盛頓、俄勒岡到阿拉斯加都有。今年中國市場需求疲軟，連帶影響整體海鮮行情，價格自然被壓低。」

也因此，消費者在超市或團購平台上看到的「低價鄧金斯蟹」，未必來自灣區當地。漁民表示，零售端多僅標示產地國別，如美國或加拿大，並不會細分捕撈地點。相較之下，直接到碼頭購蟹，不僅新鮮度更高，也能清楚知道來源，還能自行挑選大小，這也是每年蟹季碼頭總是大排長龍的原因。

儘管產量下滑、價格不理想，受訪漁民坦言，目前尚不至於虧本。近年來，娛樂性捕蟹（sport fishing）通常比商業捕撈提早開放，多少能反映當年蟹況，讓商業漁民事前已有心理準備。「今年真正意外的，不是蟹少，而是價格跌得這麼多。」他說。

隨著1月15日北加州其他海域陸續開放捕撈，後續是否能補足灣區產量仍有待觀察。但在市場需求未明顯回溫前，今年的鄧金斯蟹季，對漁民與消費者而言，恐怕都將是「量少價亂、充滿變數」的一年。

更多世界日報報導

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險