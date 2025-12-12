鄧麗欣前男友當爸了！爆女兒等不及出世 親剪臍帶溫馨全家福曝光

方力申與老婆婆葉萱Maple開心迎來寶貝女兒Isla報到。翻攝微博@Alex方力申

45歲港星方力申當爸爸了！他今（12日）在社群公開圈外老婆葉萱Maple平安生產的影片，開心公布夫妻倆迎來女兒Isla報到。甫升格新手爸爸的他，父愛滿溢地說：「今天原本是太太的預產期，但女兒Isla太心急想見我了，所以提前幾天誕生。」還公開他在產房親手幫女兒剪臍帶的畫面，十分溫馨。

新手爸媽喊話「生三個」

方力申表示女兒出生至今每天都長得不太一樣。翻攝微博@Alex方力申

方力申發文時也提到女兒從出生到今天，每天都長得不太一樣，「前天像我，昨天像我，今天竟然像媽媽，之後又變得像我，真的太神奇了。」更分享老婆婚後曾對他說「想生四個」，只是因為懷孕期間太辛苦，一度改口說「最多生兩個」，但夫妻迎來大女兒誕生，獲得許多後援後，老婆又改變心意地說：「可以考慮生三個！」新手爸爸的雀躍之情，藏都藏不住。

方力申親自幫女兒剪臍帶。翻攝微博@Alex方力申

方力申幸福地分享一家三口全家福。翻攝微博@Alex方力申

兩人喜獲千金的消息，也迎來網友報喜表示，「恭喜恭喜！解鎖人生新篇章」、「好漂亮的寶寶。」、「恭喜升格奶爸。」

方力申曾與鄧麗欣交往10年

方力申曾與鄧麗欣交往10年，還與螢幕CP之姿拍了《獨家試愛》、《紀念日》等愛情電影。翻攝網路

今年45歲的方力申，在香港演歌雙棲，2014年還曾獲香港十大傑出青年。螢幕下的他，曾與鄧麗欣愛情長跑10年，最終於2016年宣布分手；而他的新婚妻子葉萱，曾在Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》、《以倖存者之名：深入韓國慘案》，揭露創辦基督教福音宣教會（JMS）、以「攝理教」教主聞名的鄭明析性侵惡行，所幸最後遇到真愛，並在今年情人節與方力申結婚，現在迎來寶貝女兒出世。

女兒英文名有玄機

而方力申早在今年7月在佛山開唱時，已透露女兒英文名的由來，分享自己巧妙地將他、太太和女兒的英文名組成「FAMILY」一詞，分別是F（ong）、A（lex）、M（aple）、I（sla）、L、Y（ip）。方力申當時表示「Isla像Island（島嶼）」，更透露如果再生一個孩子，會將「ISLA」的字母調動變成「Lisa」。他更幽默地說：「如果將來見到FAMILY車牌，希望大家手下留情，我準備投標了。」

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



