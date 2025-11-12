鄧麗欣首度回應王子偷情事件！前男友爆不倫 她一句話回應超高冷

面對前男友王子不倫風波，鄧麗欣首度回應，態度低調不願多談。（圖／翻攝IG／prince_pstar、stboo）

香港女星鄧麗欣（Stephy）過去曾和台灣藝人王子（邱勝翊）有過一段情，今日（12日）她在個人畫展開幕儀式上，首度對前男友近期捲入婚外情風波作出回應。鄧麗欣透露目前兩人並無聯絡，並表示：「有看到報導，但不想多做評論，畢竟是別人的私事，講太多對事情沒有幫助。」對於外界關心她是否因第三者與王子分手，她僅說：「不想多談。」

據《香港01》報導，鄧麗欣舉行首場個人畫展〈Step into the Secret Garden〉開幕儀式，展出超過20幅畫作，風格橫跨人像、流體畫等，展現她疫情期間的創作成果。她表示，這次展覽不僅是長年夢想的實現，也讓她有如重新出道般的感覺。

廣告 廣告

面對近日舊愛王子捲入婚外情爭議，鄧麗欣也首次作出回應，當她被問及是否有關注王子的負面新聞時，鄧麗欣表示：「一定有看到，但我不想多回應，畢竟是別人的私事，講太多對事情沒有幫助。」

鄧麗欣進一步說明，目前與王子並無聯絡，對於外界猜測兩人分手是否與第三者有關，她僅簡短回應：「不多談了。」展現對過去感情的尊重與分際。此外，鄧麗欣也被意外捲入另一場八卦風波。

原來，稍早有港媒報導歌手蘇永康與一名「嫩版鄧麗欣」密會，對此她幽默回應：「我媽一早起床看到我的名字還問怎麼又跟我有關，結果只是一場誤會。」她也提到，曾與參加《造星6》的舞者合作過，對方有提前告知參賽消息，她也給予鼓勵。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

律師名門劈腿2／前女友掏百萬送高價名牌 還幫寫報告夢醒討債被拒

五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹

律師名門劈腿1／理律實習律師遭控劈腿 前女友慘遭背叛破財百萬