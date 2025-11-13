鄧麗欣香港辦個人畫展 被問前男友王子說早無聯絡

鄧麗欣12日個人畫展開幕，也被問到王子一題，她說兩人完全沒聯絡了。（翻攝自鄧麗欣臉書）

藝人鄧麗欣昨（12日）在香港舉行了個人首次畫展開幕，展出超過20幅畫作，形容自己重溫剛出道時當新人的感覺。她特別介紹一幅以一個禮拜完成、以芬蘭夜空為靈感的流體畫，甜透露現任台灣男友Bryan就藏在這幅畫裡面，但要仔細看才能發現。鄧麗欣常因為畫畫失聯，忘了回電，也很感謝男友給她空間。

邱勝翊（王子）最近捲入粿粿外遇風波，鄧麗欣表示：「畢竟是別人的私事。我已經和他（王子）完全沒有聯絡了，自己也不應該多說，對整件事情沒有幫助。」當年她和王子交往3年，在2021年分手，當年分手後鄧麗欣曾替王子緩頰，稱讚他是「一個非常好、非常善良的傳統男生」。

