鄭世忠請辭運動部政務次長 李洋坦言「剛得知」

運動部政務次長鄭世忠9日向媒體證實，已主動提出辭呈，預計5月1日生效，目前已開始休假。他表示，因「階段性任務已完成」，並考量長期學術志業與體育人才培育責任，將返回國立體育大學任教與從事運動科學研究。運動部長李洋稍早在立法院接受柯志恩詢問時，坦言自己「才剛得知」。

李洋：『(原音)跟委員報告，確實我是當剛得知。（柯志恩：你會慰留或者是准辭嗎？我跟委員您報告，這個還是會整體來講，還是以行政院發布為主。（立委：行政院發布為主，我現在是問你個人的態度？）目前來講的話，當然我還是要我也是剛得知，那當然等到這個請辭的部分來到我的文來到我這邊的時候，我能跟次長去了解。』

柯志恩進一步質疑，鄭世忠是否承受某種壓力，才選擇在此時請辭，並指出此事顯示運動部內部人員之間的協調恐已出現狀況。對此，李洋未正面回應原因，僅重申將再與鄭世忠了解相關情形。