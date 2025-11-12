鄭世忠：運動員委員會將先審選訓制度 讓選手意見更直接

立法院教育及文化委員會12日邀請運動部專案報告對於體育團體的治理與全民運動的推展。會中有立委關切運動部鼓勵現役選手參選運動員委員會一事。運動部次長鄭世忠指出，現役選手能給選訓委員會較直接的建議，未來「選訓制度草案」送審前也將先交由委員會審查，讓選手的意見更直接被聽見。

運動部日前發函給44個國內亞奧運特定體育團體，推動「運動員委員會委員採選舉方式產生實施計畫」，將輔導協會規劃以現役選手為主體，透過選舉產生委員，確保運動員委員會的組成具代表性，能代表運動員發聲。

國民黨立委柯志恩指出，運動部提出「體改2.0」三支箭，包括落實輔導與監理分工、改革運動員委員會、全面查核財務，但若未先檢討「體改1.0」的缺失，恐淪為重蹈覆轍。她援引審計部的最新報告，指出中華足協在國際賽補助中多項支出嚴重超支，但在運動部公布的「113年特定體育團體評鑑結果」中仍全數通過，質疑審查過於寬鬆。

柯志恩並批評運動員委員會缺乏法定獨立性與經費保障，恐淪為協會附屬諮詢機構。她也質疑選手雖被鼓勵參選，但若意見被忽視，是否可能遭秋後算帳？若吹哨者機制缺席，改革只是空談。她認為運動部成立後經費更充裕，應拿出更積極的作為，不要讓這些問題一再重演，「否則幾點零的改革都沒有用。」

立委萬美玲也關注運動員委員會制度改革進度，詢問44個單項協會修改制度的狀況。鄭世忠回應指出，目前尚未全面完成，但部內已召開說明會，預計12月底前各協會將提送新版辦法。他並透露運動部長李洋下週將親赴國訓中心與選手座談，鼓勵現役選手積極參與委員會運作。

針對萬美玲憂心現役選手參選後，難有時間與心力參與委員會開會，鄭世忠表示會在機制設計上讓選手能發揮實質影響力。鄭世忠：『(原音)所以我們設置這樣會議不會那麼頻繁啦，最重要是我們在選訓的制度上面過去經常發生一些漏洞，而這些現役選手以他們目前的狀況，他們能夠給選訓委員會一個比較直接的建議，所以我們當然未來希望我們的選訓辦法能夠先經過運動員委員會先幫忙看過，是不是有哪些遺漏之處或是不夠完整之處，然後再來送選訓委員會做進一步的提議。』

面對外界對改革成效的質疑，鄭世忠強調，運動發展若要更好，仍有許多面向待努力，很多事都要從頭開始，該加強就加強、該調整就調整。他指出，運動部正協助協會改善人事結構與薪資水準，以吸引專業人才投入，並會兼顧配套與執行，讓改革更周全，不再顧此失彼。(編輯：陳士廉)