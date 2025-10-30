鄭主席人事布局及空亡之說／袁頌安

袁頌安

中國國民黨新選出的主席鄭麗文（見圖），陸續公布了黨內人事，其中四名副主席李乾龍、季麟連、蕭旭岑、張榮恭，及副祕書長，組發會主委，文傳會主委多項人事任命。其中四名副主席的平均年齡是七十歲，被人質疑「世代交替」喊假的。鄭主席則表示國民黨一向是老幹新枝，要有人先穩住大局，面對艱困挑戰需要老幹新枝的傳承接力，帶領國民黨迎向未來的大選……

我們原先還有些擔心，敢衝、敢講、敢幹，勇往直前的鄭主席，太過勇猛渾身是膽，深怕她做出出格太衝動的決定。兩岸兵凶戰危，民進黨陰謀詭計多端，鄭主席衝鋒陷陣英勇無畏，更身先士卒，深怕她陷入困境，那就非常被動了。如今看來她有勇有謀，非常穩健的人事布局，真令大家放心不少。

深綠的電視節目主持人 鄭弘儀，找了幾位命理師、名嘴為55歲的鄭麗文主席算命。推算出鄭的命理明年2026年陷入「空亡」的格局。在命理中的所謂「空亡」，意指天干地支在排列組合時，所產生的空、缺，象徵著虛無、停頓、不實，或是徒勞無功的狀況，代表一種力量減損，計畫難以成功。坊間流傳民眾黨的前主席柯文哲今年2025年，他的命理就是遇到「空亡」，所以從主席之位上遭到牢獄之災。

這「空亡」就是綠營之士深盼的局面，假如果真如此，鄭麗文主席和柯文哲主席一樣陷入「空亡」運程，豈不是天助民進黨？現代社會，我們不必將八字論命只視為預測未來的工具，我們要將其作為認知自我，傳承文化的載體，通過對八字論命，理解我國傳統文化，感受「天人合一」思想的內涵，更以此認知「順天者昌 逆天者亡」的天理。所謂順天者，就是順從大多的民意，如此政權自然昌順，反之逆天者一定自取滅亡，我國歷史上朝代的興衰，足以証明這個定律。

司馬光家訓「積金以遺子孫 子孫未必能守；積書以遺子孫 子孫未必能讀；不如積陰德於冥冥之中 以為子孫長久計」。鄭麗文主席如能促進兩岸的和平統一，避免炎黃子孫的自相殘殺，積此大陰德，怕什麼「空亡」之運。「命由我作 福自己求」，那才是至理。

誠如《了凡四訓》所述，人能奮發向善，就能改造命運，轉禍為福，化險為夷。如果只迷信「一切命注定，半點不由人」，「榮辱生死，難逃定數」的宿命之説，難道有病也不必醫治嗎？促進兩岸的和平統一，避免中華民族的內戰，自相殘殺，那是何等天大的功德，自然會遇難呈祥，化險為夷，鄭麗文主席何懼「空亡」之說！也以此拙文賀鄭麗文女士就任中國國民黨主席！（照片作者提供）