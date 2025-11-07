鄭主席炫風？20天2405人加入國民黨

▲國民黨颳起鄭主席旋風，國民黨文傳會主委吳宗憲、發言人牛煦庭，宣布20天新增黨員人數多達2405位。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，一度傳出黨內爆發退黨潮，不過根據國民黨最新統計，短短20天內，黨員已經新增2405位，其中1412人還是新加入，993位老黨員回歸。對此，國民黨文傳會主委吳宗憲表示，這是對於現行政治環境與社會現象感到不滿，期待藉由國民黨來推動改變。

吳宗憲表示，加入國民黨就是希望有所改變，因為民眾已厭倦長期政治鬥爭及社會充斥謠言、造謠等亂象，國民黨將致力於改善這些現象，帶領台灣走出困境。「所謂世代交替絕對不是大家單純以年齡的想法做劃分」，而是老中青共同決策、傳承經驗與創新。

國民黨發言人牛煦庭則強調，入黨人數在20天內達到2405人，顯示國民黨支持者對於鄭麗文領導下的新局面充滿期待。「國民黨是最大的在野黨，堅持與基層、社會大眾站在一起」，希望不同世代共同參與，增強團隊動能。

