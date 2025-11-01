鄭主席：薪火相傳 避免臺灣沉淪 遠離兩岸戰火



(記者張廷玉台北報導)

中國國民黨第22屆第一次全國代表大會今（1）日上午閉幕，鄭麗文主席閉幕致詞表示，麗文擔任這一屆的黨主席，希望能夠繼承總理的遺志，以己為薪，薪盡火傳，讓這個偉大的火炬繼續照亮全中華民國。



各位中國國民黨全新上任的所有的黨代表，今年是總理、國父孫中山先生逝世的100周年，總理的遺願、遺志尚未完成，希望各位跟麗文一起，在這個重大的歷史時刻，我們必須推動歷史的巨輪，避免臺灣的沉淪，遠離兩岸互相殘殺的戰火，將歷史往和平、繁榮光明的方向推動。



今天起要把吃苦當吃補，歡喜做甘願受，人在做天在看，我相信如果我們是為人民、為和平，為下一代的幸福快樂，天公伯也會疼惜我們。



所以不管前途多麼的艱難，我們永遠面帶微笑，歡喜做甘願受，等到有一天中國國民黨可以重新成為中華民國的領導者，帶領中華民國向人類的和平作出劃時代的貢獻，讓人類的文明開創更高的尖峰，讓兩岸區域世界的繁榮，迎向美好的未來，我們心懷大志，任重道遠，請各位與我並肩同行，從今天開始我們一起努力邁向成功！