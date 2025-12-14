鄭亦真卸貨倒數 夫妻迎戰免睡店開張

中天美女主播鄭亦真即將臨盆，昨播完晚間6點新聞就正式暫休待產。準備進入人生全新章節，她難掩喜悅，特別拍攝孕婦寫真，透露目前體重來到人生巔峰75公斤，笑說：「（懷孕）這9個月是我10多年主播生涯中，吃得最開心的時候。」

距離預產期只剩一個月，鄭亦真也即將迎來職涯以來最長的休假，規畫至少要休息3個月以上，她感性表示，等再回到幕前，就會從「人妻主播」正式升級成「媽媽主播」；拍攝孕婦寫真時，鄭亦真特別請來化妝師兼攝影師余小魚操刀，她直言，老師給她滿滿情緒價值，也教她許多姿勢技巧，努力讓她在鏡頭前看起來「小隻一點」。

談到即將迎接女兒的到來，鄭亦真說：「從結婚到懷孕，人生像遊戲開了外傳，聊天話題也都變得很媽咪。」她與老公一邊期待，一邊準備迎戰新手爸媽的「免睡店」，每天看著肚子變大，都更期待寶寶的誕生。