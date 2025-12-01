鄭亦真挺肚拍桌曆 為女兒取名燒腦

中天新聞2026主播桌曆限量登場，以「You are the power」為年度slogn。美女主播鄭亦真今年帶著肚裡的女兒一同拍攝，對她來說意義非凡，也感性總結2025年的心情：「不要輕忽自己的能力，即便是小小螺絲釘，也能在關鍵時刻發揮力量。你的聲音是會被聽見的、是具有正能量的！」

鄭亦真目前懷孕8個多月仍堅守播報崗位，深刻感受網友們細膩的觀察力，在還沒正式公布喜訊前，早已有粉絲猜到她懷孕；隨著月份增加、肚子逐漸明顯後，有位新加入聊天室的網友直言：「這位女主播好像有點胖！要注意飲食。」結果立刻有鐵粉跳出來護航：「主播懷孕中啦！」讓她非常感動。

鄭亦真分享，女兒的小名叫「小桃」，笑說：「因為懷孕時正逢水蜜桃盛產，我本身又非常喜歡吃桃子。」至於正式名字，她與老公花了許多心力討論，不希望太常見，也擔心太特別會讓孩子未來覺得難寫、難念，甚至可能被取綽號，之前有想到一個很優雅的名字，但礙於念快一點很像「流星雨」，擔心未來會被拿來開玩笑，最後還是作罷。對於即將展開育兒生活，鄭亦真既期待又忐忑，希望一切順利。