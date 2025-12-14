鄭亦真狂胖75KG「吃得最開心9個月」 挺孕肚拍火辣寫真

鄭亦真將暫別主播台待產。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影提供）



中天新聞主播鄭亦真今（14日）晚間6點將暫別主播台，進行她入行近20年職涯中最長的假期，準備迎接人生全新章節。即將升格為「媽媽主播」的她難掩喜悅，特別邀請「婚紗女王佩佩」團隊拍攝孕婦寫真，紀錄這段珍貴時刻。她笑稱，懷孕後體重來到人生巔峰75公斤，但這9個月是她10多年主播生涯中「吃得最開心的時候」，拍攝孕媽咪照時更是「整個放很開」，沒有當新娘時的體重壓力。

距離預產期僅剩最後1個月，鄭亦真規劃至少休息3個月以上。她感性表示，再回到幕前，就會從「人妻主播」正式升級成「媽媽主播」，對此轉變既新鮮又期待。此次孕婦寫真特別請來化妝師兼攝影師余小魚操刀，老師不僅給予滿滿情緒價值，更教她許多姿勢技巧，讓她在鏡頭前看起來「小隻一點」。照片中，鄭亦真身著白色飄逸與黑色優雅禮服，準媽媽的光芒展露無遺。

談到即將迎接女兒，鄭亦真說「人生像遊戲開了外傳，聊天話題也都變得很媽咪。」她與老公一邊期待，一邊準備迎戰新手爸媽的「免睡店」，每天看著肚子變大，都更期待寶寶的誕生。

鄭亦真和老公一起拍攝孕婦寫真。（圖／wedding 21韓式婚紗攝影提供）

