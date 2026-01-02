鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女

中天主播鄭亦真2日開心分享，元旦順利產下寶貝女兒小桃的喜訊，也透露夫妻送給女兒的「見面禮」，「我們準備了台積電的股票給女兒，讓她一出生就成為護國神山的小小股東」。

鄭亦真看到女兒平安誕生，感性的說：「聽到小桃哇哇哇的哭聲，我知道我跟歐巴會用盡所有的愛來呵護她一輩子，謝謝上帝帶著妳來到我跟歐巴爸爸的生命中，因為有妳，讓我們的人生又多了一份豐盛的恩典。」

她自認是很幸運的孕婦，懷孕過程沒有孕吐、水腫或便秘等症狀，晚上也睡得比懷孕前好。她早已布置好嬰兒房，也趁機進行衣櫃斷捨離，還用水神清潔居家環境。

她稱讚老公總是很用心陪伴，每天都分擔家務後才去上班，隨著她肚子越來越大，完全無法彎腰撿東西，老公也都會主動收拾，讓她相當感動，「他真的是讓我過著公主般的生活」！

雖說鄭亦真外表看不出懷孕帶來的變化，但她坦言孕期體重增加近20公斤，後期體重更是達到人生最重的75公斤。她計劃好一出月子中心就要開始運動，希望在返回螢光幕前變瘦15公斤，關於主播台的工作，她則打算等到女兒適應托嬰中心並作息正常。