鄭亦真42歲喜迎元旦寶寶！試管嬰兒權威徐明義教授：做對這件事，逆轉高齡困境

中天主播鄭亦真於 2026 年元旦喜獲千金「小桃」，這份新年大禮後。其實是一場與時間賽跑的驚險勝利。雖然丈夫豪氣送上台積電股票當賀禮，但鄭亦真坦言，真正的致勝關鍵是早在36歲那年就已佈局—「凍卵」。

對於 42 歲才成功當媽的她來說，高齡備孕之路在其他院所曾經歷 3 次試管失敗、耗損 40 顆卵子的心碎過程。直到遇見華育生殖醫學婦產科診所院長徐明義，使用她 36 歲時冷凍的「最後一顆卵子」，搭配精準的醫療策略，才終於逆轉 3% 的低活產率困境。徐明義教授指出，高齡求子不該只靠運氣，必須做對策略。

廣告 廣告

40 歲後卵子庫存量雪崩：鄭亦真靠 36 歲「凍卵」逆轉高齡困境

為什麼鄭亦真40歲後取卵頻頻失敗，最後卻靠 36 歲的凍卵成功？答案在於卵子品質（年齡）與庫存量（AMH）。

徐明義教授分析，女性生育能力與年齡呈反比，而35 歲是關鍵分水嶺。

卵子老化不可逆： 40 歲後的卵子染色體異常率高達 70%-80%，這是高齡流產或試管失敗的主因。鄭亦真雖在 42 歲植入，但使用的是 36 歲時冷凍的年輕卵子，相當於讓子宮「穿越時空」孕育年輕的胚胎。

AMH 是卵巢存摺： 抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）是評估卵子庫存量最重要的指標。

為了協助民眾更容易理解自身生育現況，華育亦透過由全球卵銀製作的 AMHer 生育力評估應用程式，將 AMH 數值結合年齡等條件進行解讀，作為生育規劃的初步參考。

樂透理論： 徐明義醫師常比喻，AMH 代表你手上有幾張樂透（數量），而年齡代表中獎率（品質）。 高齡者往往面臨「彩券少、中獎率又低」的雙重困境。因此，若 AMH 數值過低，在備孕半年仍未懷孕，應趕快停止盲目嘗試自然受孕，尋求專業生殖醫療協助。

試管嬰兒失敗率高？徐明義教授：用「分段治療」與「精準篩檢(PGS)」是致勝關鍵

華育生殖醫學婦產科診所長期專注於高齡懷孕與困難型不孕治療，面對反覆試管失敗、卵子庫存不足等高挑戰之女性，採取以策略為核心的治療模式。

高齡備孕就像在移動的沙漏中賽跑，不能只有勇氣，更要有科學戰術。徐明義教授指出，「分段治療」是華育生殖醫學婦產科診所一貫採用的治療策略，而在高齡懷孕的情境下，更顯關鍵價值，療程更需要依每位女性的生理節奏與人生規劃，彈性拆解治療階段，量身安排不同的客製化療程，以提升更好的懷孕條件。

先取卵，後植入： 高齡女性在排卵刺激週期，體內荷爾蒙波動劇烈，此時子宮環境並不適合著床。解決策略應是「先專注收集良好胚胎」並將其冷凍，待身體休息後、將子宮環境（如處理肌腺瘤或內膜問題）調理至最佳狀態後，再進行植入。

胚胎面試（PGT-A/PGS）： 為了避免植入異常胚胎導致流產，建議進行胚胎著床前染色體篩檢。這就像在植入前先對胚胎進行「面試」，剔除染色體異常的不良胚胎。根據國際臨床研究顯示，40 歲以上族群搭配 PGT-A後，懷孕率從 29.8% 大幅提升至 60.8%，能讓每一次植入都更精準。

守護最後一顆卵的關鍵：華育實驗室「零失誤」的高規監控

對於像鄭亦真這樣「只剩最後一顆卵」的求診者，實驗室的技術實力是成敗的主要關鍵。卵子極其嬌貴，任何微小的環境變化，及人為操作都可能導致失敗。

華育生殖醫學婦產科診所在硬體與流程上設下了最高規格的安全網：

歐盟認證 RI-Witness™ 晶片系統： 這是生殖醫學界高標準的防呆機制。在精卵結合與胚胎培養的每個步驟，系統都會透過RFID無線射頻技術及時比對身分，大幅降低人為錯誤風險，有效防止胚胎錯置等重大醫療風險。也大幅降低人為錯誤風險，確保每一步都安全可追溯。

縮時攝影 (Time-lapse) 技術：在恆溫恆濕的培養箱內，24 小時不間斷記錄胚胎分裂動態，結合 AI 大數據選出發育潛力最強的胚胎。相較之下，傳統培養需將胚胎取出觀察，易受環境干擾，而縮時攝影與培養箱可降低反覆取出的干擾風險，協助醫師更完整評估胚胎發育潛力，提升每一次植入決策的精準度。

試管嬰兒補助 3.0 已於 2025 年上路，各胎首次申請最高可獲 15 萬元補助。徐明義教授建議，若年齡超過 35 歲且嘗試半年未果，應盡早進行 AMH 檢測並諮詢專科醫師。無論是像鄭亦真一樣提早凍卵，或是透過新一代試管技術協力，掌握「時間」與「策略」，才是通往好孕的最短路徑。

想獲得更多資訊，歡迎加入《華育生殖醫學婦產科診所》Line諮詢：https://bby.news/我要AMH評估

延伸閱讀

古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」

41歲夏于喬圓夢當媽！華育徐明義教授：高齡懷孕別靠運氣，「這兩招」讓成功率加倍