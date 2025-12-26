鄭亦麟喬電力收賄198萬 爸媽胞弟幫洗錢均起訴求重刑

北地檢署今依貪汙罪、洗錢罪及財產來源不明等罪將鄭亦麟起訴，具體求刑14年。（鏡新聞提供）

前行政院能源及減碳辦公室主任鄭亦麟在5年前擔任經濟部綠能科技產業推動中心（下稱綠推中心）副執行長期間，東煒建設涉以「顧問費」名義行賄鄭亦麟198萬元，鄭並向台電關說准予核供潭美C/S新設用電案給東煒建設的數據中心用電，加上財產來源不明達601萬元，台北地檢署今依貪汙罪、洗錢罪及財產來源不明等罪將他起訴，具體求刑14年。

鄭亦麟另涉其他不法，檢方另分他案偵辦。此外，鄭亦麟的雙親及胞弟也涉及洗錢，並合謀與鄭亦麟及東煒公司簽立虛假顧問契約、收據來掩飾198萬元賄款，過程中鄭母還分23次提領198萬元，由於相關人的犯後態度不佳，檢方建請法院判處有期徒刑2年。

起訴指出，鄭亦麟的雙親因擔心若無顧問合約佐證，恐無法逃避檢警追查，家人七嘴八舌在電話討論，一度提出：「不然不要了、不要了，叫別人用啦，那條錢看要洗去哪裡、去洗啦」，鄭亦麟的媽媽獻計由要求東煒公司簽立虛假顧問合約而留下198萬元，藉此掩飾犯罪所得來源。

至於東煒建設處辦人陳健盛父子為了經營數據中心私利，以198萬元行賄鄭亦麟，於歷次調詢、偵訊，甚至在法院羈押庭、延押庭就198萬元性質及發生脈絡的說法參差不實，窮耗偵查司法資源，犯後態度均屬不佳，2人所犯違背職行賄罪，如於審判中坦承犯罪並清楚交代犯罪過程，建請均判處有期徒刑1年6月；如審判中仍否認犯罪而糜廢司法資源，犯後態度不佳，請均判處有期徒刑3年6月。

鄭亦麟從台大經濟系畢業，取得英國倫敦大學學院能源及環境經濟暨政策碩士。他早年曾任外資券商助理研究員，筆名「Luke」活躍於能源政策辯論， 2016年受時任行政院長林全提攜，出任行政院能源及減碳辦公室主任，2年後轉任經濟部綠能科技產業推動中心副執行長，年僅28歲即主導離岸風電政策，後來又兼任台船子公司「台船環海」董事，年紀輕輕，因收賄案葬送未來美好前途，令人不勝唏噓。

