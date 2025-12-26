鄭亦麟收押4個月！認了收賄198萬 北院裁定交保金額曝光

鄭亦麟涉嫌收賄替東煒公司關說喬特權供電，北檢昨宣布偵結，鄭遭羈押4個月後，北院裁定他以300萬元交保。（鏡新聞提供）

前行政院能源及減碳辦公室主任鄭亦麟，他過去在經濟部綠能科技產業推動中心（綠推中心）副執行長期間，涉嫌收受東煒公司董事長父子陳健盛、陳冠滔198萬元，以此幫忙關說喬特權供電，3人先前都遭羈押禁見。北檢昨（26）日偵結起訴，對鄭求14年；而晚間接押庭訊後，鄭坦承以「顧問費」收賄198萬元，北院裁定他以300萬元交保，親友替他完成交保手續後，他於今（27）日凌晨步出北院後，迅速搭車離開。

鄭亦麟因涉嫌收賄替東煒公司向台電關說准予核供潭美C/S新設用電案，加上財產來源不明達601萬元，先前他與東煒公司陳姓父子都遭羈押禁見。台北地檢署昨依貪汙罪、洗錢罪及財產來源不明等罪將鄭起訴，並對他具體求刑14年。

鄭亦麟昨天移審台北地方法院，他於接押庭希望能交保，並願繳交300萬交保金，而他也坦承有以「顧問費」收賄198萬元，並認罪收賄、洗錢罪，訊後法官裁定他以300萬元交保，需接受科技監控，並限制住居及出境出海；陳健盛、陳冠滔父子則否認行賄，強調198萬元是仲介費，法官裁定2人分別以200萬元交保，限制住居及出境出海。

鄭亦麟的親友在辦理交保手續後，他於今天凌晨步出北院，過程中他沒有回應媒體任何問題，快步搭上前來的黑色箱型車後離去。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

